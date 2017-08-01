خاص...التامك يحل بالمؤسسات السجنية لجهة سوس ماسة بشكل مفاجئ ﻿

كشف مصدر مطلع لقناة ''شوف تيفي'' أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، قام صبيحة اليوم السبت بزيارة مفاجئة لثلاثة مؤسسات سجنية بجهة سوس ماسة.

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع لقناة "شوف تيفي" أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، قام صبيحة اليوم السبت بزيارة مفاجئة لثلاثة مؤسسات سجنية بجهة سوس ماسة.

وحسب ذات المصدر، فقد إنطلقت الزيارة المفاجئة لصالح التامك لجهة سوس ماسة، صبيحة اليوم من السجن الفلاحي بمدينة تارودانت، حيث قام بجولة تفقدية داخل السجن، ويعقد على ضوئها إجتماع مع المسؤولين عن المؤسسة.

وأضاف ذات المصدر، أن المسؤول عن المؤسسات السجنية، قام كذلك بزيارة تفقدية لكل من المؤسستين السجنيتين المتواجدتين بأيت ملول، حيث إلتقى خلالهما بالمسؤولين للوقوف على المشاكل والإكراهات التي تعاني منها المؤسسات السجنية بجهة سوس ماسة، أسابيع فقط بعد تعيين مسؤول جهوي جديد.