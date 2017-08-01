صادم..طفل صغير كايكمي « جوان » في الفيسبوك وابوه يطالب باسترجاع حضانته شوف تيفي طالب مواطن ينحدر من مارتيل باسترجاع حضانة ابنه الصغير بعدما اكتشف خيانة زوجته له، وأضافت مصادر محلية أن الأخيرة

شوف تيفي

طالب مواطن ينحدر من مارتيل باسترجاع حضانة ابنه الصغير بعدما اكتشف خيانة زوجته له، وأضافت مصادر محلية أن الأخيرة تترك طفله في أيادي أشخاص يعلمونه استهلاك المخدرات وهو لايزال في سن الخامسة.

وأضافت المصادر ذاتها نقلا عن تصريحات الأب، أن الأخير اكتشف خيانة زوجته له بعدما شكك في تصرفاتها وكثرة انشغالها بالمواقع التواصلية حيث أنشأ حسابا وهميا بالفيسبوك ليدخل معها على الخط ليكتشف أنها تشتغل ضمن شبكة كبيرة بمرتيل للدعارة، ليجد بعدها صورة ابنه وهو يدخن المخدرات.

هذا ويطالب والد الطفل من الجهات الأمنية التدخل لإنقاذ ابنه من الضياع وإيقاف زوجته ومعاقبتها.