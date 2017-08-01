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الحافلات الكهربائية بمراكش تلقى نجاحا واسعا والإنطلاقة الرسمية قريبا

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 19:33 الحافلات الكهربائية بمراكش تلقى نجاحا واسعا والإنطلاقة الرسمية قريبا | بوليتيك
الحافلات الكهربائية بمراكش تلقى نجاحا واسعا والإنطلاقة الرسمية قريبا
ساهمت التجربة الناجحة للحافلات الكهربائية التي باشرها المجلس الجماعي لمدينة مراكش شهر غشت الجاري في تعجيل موعد إطلاقها.

شوف تيفي

ساهمت التجربة الناجحة للحافلات الكهربائية التي باشرها المجلس الجماعي لمدينة مراكش شهر غشت الجاري في تعجيل موعد إطلاقها.

وحسب ما كشف عنه موقع كشـ24، فان الترتيبات سارية على قدم وساق من أجل إطلاق الحافلات الكهربائية رسميا للعموم، كما من المنتظر أن تشرع حوالي 15 حافلة في تغطية الخط الأول الرابط بين باب دكالة وأحياء المسيرة بمقاطعة المنارة يوم 20 غشت.

وأضافت المصادر ذاتها، أن البعثة الصينية التي تشرف على مشروع الحافلات الكهربائية تواصل عملها والمتجلية في الإشراف على الرحلات التجريبية الخاصة منذ أسابيع إستعدادا لانطلاقتها الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة.

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