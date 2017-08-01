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عبارة ''مسخوط الوالدين'' تُغضب سعد الدين العثماني من البرلمانيين

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 19:31 عبارة مسخوط الوالدين تُغضب سعد الدين العثماني من البرلمانيين | بوليتيك
عبارة ''مسخوط الوالدين'' تُغضب سعد الدين العثماني من البرلمانيين
كشف مصدر مطلع، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يقضي عطلته الصيفية لهذه السنة، وسط غضب شديد على المؤسسة التشريعية التي أخرت إخراج قانون يسمح للوالدين الإستفادة من التغطية الصحية لأبنائهم.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يقضي عطلته الصيفية لهذه السنة، وسط غضب شديد على المؤسسة التشريعية التي أخرت إخراج قانون يسمح للوالدين الإستفادة من التغطية الصحية لأبنائهم.

وأوضح ذات المصدر، أن مازاد من الغضب الشديد لرئيس الحكومة، هو نشر صفحة فايسبوكية، لصورته مرفقة بتعليق "مسخوط الوالدين"، بعد تأخير إخراج مشروع قانون يجيز إستفادة الوالدين من التغطية الصحية لأبنائهم والتي وافقت عليها الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران منذ مايزيد عن 20 شهرا.

وأضاف ذات المصدر، أن العثماني يتخوف كثيرا من لقب "مسخوط الوالدين"، بعد حرمان آلالاف من الوالدين من التطبيب والرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود لأبنائهم الموظفين، خاصة والعطلة البرلمانية التي ستستمر إلى غاية شهر أكتوبر المقبل.

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