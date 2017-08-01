بالفيديو...شباب تونسيون يستقبلون بن كيران بالإحتجاجات بمدينة المحمدية ﻿

بث ناشطون مقطع فيديو لشاب تونسي يتهم عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالضلوع في مقتل المناضلين اليساريبن عمر بن جلون وأيت الجيد بن عيسى، خلال حضوره لمخيم الشباب القومي العربي

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بث ناشطون مقطع فيديو لشاب تونسي يتهم عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالضلوع في مقتل المناضلين اليساريبن عمر بن جلون وأيت الجيد بن عيسى، خلال حضوره لمخيم الشباب القومي العربي المنظم بالمحمدية.

وعلق أحد النشطاء الفايسبوكيين الحاضرين للقاء الشباب العربي التقدمي بمدينة المحمدية الذي امتد إلى وقت متأخر من ليلة أمس، على مقطع فيديو يوثق لعملية الإحتجاج ضد بن كيران بالقول " الشباب التقدمي يمسح الأرض ببنكيران بمخيم الشباب القومي العربي، هذا المخيم الذي ينظم من طرف المؤتمر القومي العربي الذي يحاول فتح الباب لكل من هب ودب للاستفادة من أموال قطر...".

وأضاف ذات المصدر، "لكن موقف الرفاق كان جد مشرف، وطرح نقط دفعت بنكيران إلى محاولة الانسحاب ( قضية استشهاد عمر بنجلون وآيت الجيد بنعيسى وغيرهما وأيادي الشبيبة الإسلامية .. والتي يتحملها بالأساس بنكيران وحزبه - ضرب حقوق ومكتسبات الشعب المغربي...".