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سيلفي المنقذين يثير غضب الفايسبوكيين بعد حادث تصادم قطارين بمصر

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 18:59 سيلفي المنقذين يثير غضب الفايسبوكيين بعد حادث تصادم قطارين بمصر | دولي
سيلفي المنقذين يثير غضب الفايسبوكيين بعد حادث تصادم قطارين بمصر
اجتاحت موجة غضب عارمة مواقع التواصل الإجتماعي بسبب السيلفي الذي التقطه المنقذون بعد حادث تصادم قطارين شمال مصر يوم أمس الجمعة.

شوف تيفي

اجتاحت موجة غضب عارمة مواقع التواصل الإجتماعي بسبب السيلفي الذي التقطه المنقذون بعد حادث تصادم قطارين شمال مصر يوم أمس الجمعة.

صورة السيلفي التي يظهر فيها بعض المُسعفِين وهم يلتقطون صورة تذكارية وخلفهم المكان الذي تصادم فيه القطاران والذي خلف العديد من القتلى والجرحى.

الصورة وبعد تداولها على المواقع التواصلية، لاقت العديد من الإنتقادات مطالبين الجهات المعنية إيقاف المعنيين بالأمر ومعاقبتهم.

تجدر الإشارة إلى أن حادث التصادم وقع بسبب إشارة خاطئة أصدرها العامل المختص بالسكة الحديدية، وأضافت المصادر ذاتها، أن الإشارة الخاطئة أسفرت عن سير القطار المتحرك على نفس قضبان القطار "المتوقف"، مما تسبب في وقوع الحادث المروع.

 

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سيلفي المنقذين يثير غضب الفايسبوكيين بعد حادث تصادم قطارين بمصر

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