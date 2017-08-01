انفراد: التفاصيل الكاملة والحقيقية لواقعة اغتصاب ''حمارة'' مشرع بلقصيري وها العدد الحقيقي خلافا لما يروج ﻿

تناولت وسائل الإعلام الوطنية والدولية عدة روايات تتعلق بقضية الأطفال الذين مارسوا الجنس على ''حمارة'' في دوار تابع للجماعة الترابية سيدي الكامل ضواحي سيدي قاسم والذين تم نقلهم على إثر ذلك إلى المركز

"شوف تيفي"

تناولت وسائل الإعلام الوطنية والدولية عدة روايات تتعلق بقضية الأطفال الذين مارسوا الجنس على "حمارة" في دوار تابع للجماعة الترابية سيدي الكامل ضواحي سيدي قاسم والذين تم نقلهم على إثر ذلك إلى المركز الصحي البلدي بمشرع بلقصيري لحقنهم بمصل مضاد للسعار وتلقي العلاجات الضرورية، واختلف الكثير من المتتبعين في حقيقة ما حصل بين مصدق ومكذب ، وتساءل الجميع عن الرقم الحقيقي بعدما راج أنه تناوب على الحمارة 15 قاصرا مما لم يتقبله عقل ولا منطق حسب تفاعل المتتبعين مع هذه القضية.

وحسب مصدرنا بقناة "شوف تيفي" والذي انتنقل الى مكان الحادث بعد حصوله مباشرة، أكد لنا الكثير من الحقائق خلاف ما يروج، ومن ضمن ما توصلنا إليه أن عدد الذين مارسوا الجنس على "الحمارة" لم يتعد 2 عناصر بالضبط ، وأن أول من خلع ملابسه لممارسة الجنس على الحمارة راشد ويفوق عمره 24 سنة، حسب شهود عيان وحسب ما صرح به ساكنة المنطقة وأبناء القاصرين الذين تم إدراج أبنائهم والحاقهم بتهمة ممارسة الجنس على "الحمارة ".

وأكدت مصادرنا في ذات الوقت أنه بعدما بادر الاول إلى ممارسة الجنس على "الحمارة " تبعه الثاني والذي يتجاوز عمره 20 سنة أما الثالث فقد كان قاصرا صرخ وبصوت عال ضاحكا وبطريقة هستيرية بعدما تحول جو ممارسة الجنس على الحمارة إلى مشهد يسخر بعضهم من البعض الآخر، فكانت الصرخة بمثابة نداء الى مجموعة من القاصرين كانوا يلعبون بالقرب من مكان الحادث فتوافدوا الى مكان وقوع الحادث فاندهش الجميع بالمنظر بين متزعم للتناوب لممارسة الجنس على الحمارة وبين ضاحك ، مع العلم أن الثاني الذي مارس الجنس على الحمارة بشكل مباشر أطال المدة مما أثار حفيظة الآخرين ، وتحول المنظر الى ضجة ، فتحول القاصرون الى ضرب الحمارة بالحجارة ومنهم من وجه إليها لكمات بيده ورجله مما كان سببا في وفاتها فيما بعد .

تضيف مصادرنا أن الضجة التي عمت مكان الحادث جعلت ساكنة الدوار تنزعج وتتوافد للمكان فعلم بعضهم بأنه تمت ممارسة الجنس على الحمارة من طرف بعض الأطفال مما تحول الى شك وظن لأباء وأمهات هؤلاء القاصرين وألزموهم على تلقي العلاج بالمستشفى المحلي لمدينة بلقصيري مخافة انتقال العدوى إلى باقي اقرانهم بعدما شاع الخبر أن الحمارة مسعورة وأن الشاب الراشد الأول الذي مارس الجنس عليها أحس بألم في جهازه التناسلي وأخبر أصدقاءه بذلك.

واستطاع فريق "شوف تيفي" التواصل مع صاحب الحمارة الذي أكد الخبر وقال الحقيقة كما هي بحيث أوضح أن الشاب الكبير كان يتربص بالحمارة وكان يشعر بهذا الأمر منذ زمن وكم مرة صادفه بقربها فشك في أمره ولكنه حاول تبرير تواجده بقربها بدعوى أنه يتناول بعض المخدرات في مكان بعيد عن أهله ليتفاجأ هذه المرة بما حصل مبرزا في نفس السياق أن الحمارة التي توفيت ودفنت بنفس الدوار أنها كانت مصدر رزقه الوحيد وأنه رجل فقير وأنه يوجه رسالة للمسؤولين وليس الى القاصرين أو أولياء أمورهم الذين يعتبرهم أصدقاء له في الأصل ويطالبهم برفع التهميش والفقر والإقصاء على المنطقة وأنه يضحي بحمارته لأجل إنقاذ أبناء دواره .