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حادثة سير بالطريق السيار الرابط بين حد السوالم والبير الجديد

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 17:48 حادثة سير بالطريق السيار الرابط بين حد السوالم والبير الجديد | حوادث و حقوق
حادثة سير بالطريق السيار الرابط بين حد السوالم والبير الجديد
وقعت صبيحة اليوم و بالضبط في الطريق السيار الرابط بين حد السوالم والبير الجديد حادثة سير، الأمر الذي ساهم في اغلاق الطريق في وجه مستعمليها لبعض الوقت بعدما تدخل السائقون لإزاحة سيارة الحادث عن

"شوف تيفي"

وقعت صبيحة اليوم و بالضبط في الطريق السيار الرابط بين حد السوالم والبير الجديد حادثة سير، الأمر الذي ساهم في اغلاق الطريق في وجه مستعمليها لبعض الوقت بعدما تدخل السائقون لإزاحة سيارة الحادث عن الطريق .

و أكد شهود عيان في مكالمة هاتفية لقناة "شوف تيفي" أن سبب الحادثة يعود لفقدان التوازن لسائقة "امرأة" لسيارتها وعدم القدرة على التحكم فيها، مما ادى الى انحرافها و انقلاب السيارة في الطريق الامر الذي استحالت معه حركية المرور،

وحسب نفس المصدر فلم تسجل الحادثة أي حالة وفاة، غير بعض الجروح للسائقة التي نقلت على إثرها للمستشفى .

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