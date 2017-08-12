صورة نادرة للملك محمد السادس خلال طفولته تشعل الفايسبوك ﻿

نشر مهدي بنكيران مدير جمعية محبي الملك محمد السادس عبر صفحته الرسمية على ''فيسبوك''، صورة نادرة للملك محمد السادس خلال طفولته.

"شوف تيفي"

نشر مهدي بنكيران مدير جمعية محبي الملك محمد السادس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة نادرة للملك محمد السادس خلال طفولته.

وتفاعل آلاف النشطاء المغاربة مع الصورة النادرة للملك محمد السادس، معبرين عن إعجابهم الكبير بها، وعن حبهم الكبير للملك محمد السادس ولجميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة.

تجدر الإشارة الى أن الملك محمد السادس لازال يحتفظ له محبوه ومقربوه وشعبه بصور توثق لبعض لحظات طفولته، كل مرة يتفاجأ الشعب المغربي بجانب آخر من حياة ملكهم الخاصة التي يشاركونه من خلالها لحظات الفرح والبهجة والسرور .