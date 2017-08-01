خلافا لما تم تداوله .. هذه حقيقة العثور على أشلاء بشرية بأكادير ﻿

أكدت المصالح الأمنية لمدينة أكادير الأخبار التي تداولت بخصوص العثور على أشلاء بشرية بمدينة الدشيرة الجهادية ضواحي أكادير يوم أمس الجمعة.

شوف تيفي

أكدت المصالح الأمنية لمدينة أكادير الأخبار التي تداولت بخصوص العثور على أشلاء بشرية بمدينة الدشيرة الجهادية ضواحي أكادير يوم أمس الجمعة.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه أنه لم يتم تسجيل أية واقعة من هذا القبيل.

وكانت الأخبار التي تداولت تفيد أن ساكنة الدشيرة الجهادية عثروا على أكياس بلاستيكية سوداء اللون وبها رجلان ويدان منفصلان عن جسد زوج مغربي، بعدما اكتشفت زوجته أنه يخونها وينوي الزواج للمرة الثانية الشيء الذي جعلها تقدم على الإنتقام وتقطيعه إلى أطراف.