عاجل:الملك محمد السادس يقوم بزيارة لملك السعودية بمقر إقامته بطنجة ﻿

قام الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم السبت، بزيارة صداقة ومجاملة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمقر إقامته بطنجة.

شوف تيفي: و م ع

قام الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم السبت، بزيارة صداقة ومجاملة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمقر إقامته بطنجة.

وبهذه المناسبة، تقدم للسلام على الملك صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان، إلى جانب عدد من الوزراء وسامي الشخصيات السعودية.

كما تقدم للسلام على خادم الحرمين الشريفين، الذي يوجد حاليا في زيارة خاصة للمملكة المغربية، مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي، والجنرال دو كوردارمي حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، ووالي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة السيد محمد اليعقوبي.