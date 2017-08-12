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بالصور: عشاق الفرجة على موعد مع فيلم تلفزيوني على القناة الثانية بمشاركة ألمع الممثلين

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 16:51 بالصور: عشاق الفرجة على موعد مع فيلم تلفزيوني على القناة الثانية بمشاركة ألمع الممثلين | ثقافة و فنون
بالصور: عشاق الفرجة على موعد مع فيلم تلفزيوني على القناة الثانية بمشاركة ألمع الممثلين
فيلم تلفزيوني تحت عنوان ''القرية المنسية'' من الإنتاج الداخلي للقناة الثانية للمخرج المتألق مصطفى مضمون ، سيرى النور بعد أيام قليلة من الآن على شاشات التلفزيون.

شــوف تيفي : محمد بوحتة

فيلم تلفزيوني تحت عنوان "القرية المنسية" من الإنتاج الداخلي للقناة الثانية للمخرج المتألق مصطفى مضمون ، سيرى النور بعد أيام قليلة من الآن على شاشات التلفزيون.

وفي سياق متصل، أكد الفنان ربيع القاطي أحد أبطال هذا الفيلم الذي لعب دور الشاب "أمين"، في إتصال هاتفي أجرته معه قناة "شوف تيفي" قبل قليل، أن مجريات هذا العمل التلفزيوني تدور حول ثلاثة شباب قرروا الهجرة للخارج، حيث دفعتهم ظروف الحياة للتفكير في السفر نحو السينغال.

وأضاف القاطي، أن هؤلاء الشباب المهاجرين قرروا مغادرة المغرب متجهين نحو السينغال، وفي طريقهم توقفوا في احدى القرى النائية تدعى قرية "ولاد جرار" نواحي تيزنيت حيث انبهروا بمناظرها الخلابة وبناسها الذين لازالوا يتمتعون بمواقف إنسانية، الشي الذي جعل هؤلاء الشباب لن يكملوا طريقهم إلى بلاد السينغال وقرروا إكتشاف بلدهم المغرب أولا.

وأضاف ذات المتحدث، أن مجموعة من الأحداث الأخرى سيكتشفها المشاهد المغربي لأول مرة مؤكدا أنه سيظهر لجمهوره بشكل مغاير تماما عن الأدوار التي سبق وجسدها في مجموعة من الأعمال السابقة.

وأكمل القاطي حديثه، أن هذا العمل التلفزيوني "القرية المنسية" شارك فيه ألمع نجوم التلفزيون من بينهم محمد خويي، محمد حراكة، مجيد لكرون، عبد الكبير حزيران سناء باحاج، إيمان لمشرفي و الممثلة الواعدة سارة حمليلي التي ستطل على المغاربة لأول مرة على شاشات التلفزيون والتي إكتشفها المخرج مصطفى مضمون.

ورافق المخرج مصطفى مضمون في هذا الفيلم التلفزيوني كل من مدير الإنتاج المشهور عبد الحق المبشور، وفي إدارة التصوير كل من طارق الشمعاوي وخالد بوحمرية، وفي هندسة الصوت محمد القادري.

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شوف تيفي المغرب فيلم تلفزيوني القرية المنسية القناة التانية

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