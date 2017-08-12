من عجائب تيجيني : ''لحمارة'' ديال مشرع بلقصيري كتعطي السعادة والحنان للأطفال ﻿

قال الصحفي والمسمى ''التيجيني'' متهكما على أطفال مشرع بلقصيري ومعهم الأطفال المغاربة قاطبة، في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك وبطريقة ساخرة قائلا: ''من عجائب المغرب الحمارة هي

"شوف تيفي"

قال الصحفي والمسمى "التيجيني" متهكما على أطفال مشرع بلقصيري ومعهم الأطفال المغاربة قاطبة، في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك وبطريقة ساخرة قائلا: "من عجائب المغرب الحمارة هي اللي رجعت دبا كتعطي شوية ديال السعادة والحنان للأطفال..."

يأتي هذا في أول تعليق له على الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم بوسائل الإعلام الوطنية والدولية ، والذي بات معروفا بفضيحة مغتصبي حمارة مشرع بلقصيري والتي مارس الجنس عليها 15 قاصرا بدوارهم التابع لجماعة سيدي الكامل .

معتبرا في ذات السياق الحمارة التي نقلت مرض السعار للأطفال الذين مارسوا عليها الجنس، أنها أعطتهم السعادة والحنان الذي ينقصهم بالمغرب .