من عجائب تيجيني : ''لحمارة'' ديال مشرع بلقصيري كتعطي السعادة والحنان للأطفال ﻿

"شوف تيفي"
قال الصحفي والمسمى "التيجيني" متهكما على أطفال مشرع بلقصيري ومعهم الأطفال المغاربة قاطبة، في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك وبطريقة ساخرة قائلا: "من عجائب المغرب الحمارة هي اللي رجعت دبا كتعطي شوية ديال السعادة والحنان للأطفال..."
يأتي هذا في أول تعليق له على الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم بوسائل الإعلام الوطنية والدولية ، والذي بات معروفا بفضيحة مغتصبي حمارة مشرع بلقصيري والتي مارس الجنس عليها 15 قاصرا بدوارهم التابع لجماعة سيدي الكامل .
معتبرا في ذات السياق الحمارة التي نقلت مرض السعار للأطفال الذين مارسوا عليها الجنس، أنها أعطتهم السعادة والحنان الذي ينقصهم بالمغرب .