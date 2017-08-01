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المندوبية الإقليمية للصحة بالمحمدية تفند خبر وفاة توأمين بمستشفى مولاي عبد الله

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 15:51 المندوبية الإقليمية للصحة بالمحمدية تفند خبر وفاة توأمين بمستشفى مولاي عبد الله | بوليتيك
المندوبية الإقليمية للصحة بالمحمدية تفند خبر وفاة توأمين بمستشفى مولاي عبد الله
أصدرت المندوبية الإقليمية للصحة بالمحمدية يومه 12 غشت 2017 بلاغا صحفيا توصلت قناة ''شوف تيفي'' بنسخة منه، تفند من خلاله خبر وفاة توأمين بمستشفى مولاي عبد الله ، وأشار نص البلاغ أن موقعا إلكترونيا نشر

"شوف تيفي"

أصدرت المندوبية الإقليمية للصحة بالمحمدية يومه 12 غشت 2017 بلاغا صحفيا توصلت قناة "شوف تيفي" بنسخة منه، تفند من خلاله خبر وفاة توأمين بمستشفى مولاي عبد الله ، وأشار نص البلاغ أن موقعا إلكترونيا نشر فيدو حول وفاة توأمين بمستشفى مولاي عبد الله بمدينة المحمدية، بدعوى غياب الممرضين.

ويؤكد البلاغ أنه بمجرد أن علمت المندوبية الإقليمية للصحة بهذا الخبر ، قامت بتشكيل لجنة محلية قصد البحث والتحقيق والتقصي في هذه الواقعة فخلصت الى أنه يوم الثلاثاء فاتح غشت 2017 تقدمت سيدة عمرها 28 سنة ، في شهرها السابع من الحمل إلى دار الولادة بعين حرودة ، حيث وضعت طفلتين خدج تزنان تباعا 1300 غرام و1400 غرام.

ونظرا للحالة الصحية للأم التي كانت تعاني من نزيف حاد، كما أن الطفلتين كانتا تعانيان من صعوبات في التنفس فقد تم نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة الى قسم الولادة بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية حوالي الساعة التاسعة ليلا من نفس اليوم ، وفور وصولهم الى المستشفى ، تم التكفل بالأم وكذلك إنعاش الطفلتين ، حيث تمكن الطاقم الطبي والتمريضي من إنقاذ حياة احدى الطفلتين، في حين توفيت شقيقتها التي كانت في وضعية صحية جد حرجة وتعذرت سبل إنقاذها .

ولهذا فالمندوبية الإقليمية للصحة بعمالة المحمدية تتأسف على نشر مثل هذه الأخبار الزائفة والإدعاءات الكاذبة والتي تتغيى الإساءة إلى القطاع الصحي وتبخيس مجهودات العاملين به.

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