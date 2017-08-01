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3.5 مليون مواطن ''كوري شمالي'' ينضمون للجيش لقتال أمريكا

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 15:35 3.5 مليون مواطن كوري شمالي ينضمون للجيش لقتال أمريكا | دولي
3.5 مليون مواطن ''كوري شمالي'' ينضمون للجيش لقتال أمريكا
قالت كوريا الشمالية، اليوم السبت 12 غشت 2017، إن قرابة 3.5 مليون مواطن تطوعوا للانضمام إلى صفوف جيشها أو العودة إليه لمقاومة عقوبات جديدة من الأمم المتحدة، وقتال الولايات المتحدة في ظل التوتر الحالي

 شوف تيفي: وكالات

قالت كوريا الشمالية، اليوم السبت 12 غشت 2017، إن قرابة 3.5 مليون مواطن تطوعوا للانضمام إلى صفوف جيشها أو العودة إليه لمقاومة عقوبات جديدة من الأمم المتحدة، وقتال الولايات المتحدة في ظل التوتر الحالي بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وذكرت صحيفة (رودونج سينمون) الرسمية في كوريا الشمالية أن المتطوعين عرضوا الانضمام إلى الجيش الشعبي الكوري، بعدما أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بياناً يوم الاثنين الماضي، أدانت فيه العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة رداً على تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.

وهددت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بقصف جزيرة جوام الأمريكية بالمحيط الهادي، حيث أشارت الوكالة الكورية الشمالية يوم الأربعاء الماضي إلى أن مسيرة حاشدة خرجت في بيونغ يانغ دعماً للحكومة.

وفي عشت من سنة 2015 تطوع مليون كوري شمالي للانضمام للجيش أو العودة إلى صفوفه عندما انفجر لغم في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الأمر الذي أثار مزيداً من التوتر، حيث طلبت كوريا الشمالية من الدبلوماسيين الأجانب مغادرة العاصمة في وقت سابق، عندما علقت العمل في منطقة صناعية مشتركة مع كوريا الجنوبية وهددت بتنفيذ ضربات جوية على قواعد أمريكية بالمحيط الهادي، وخاصة في غوام وهاواي.

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