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صادم..أب اغتاصب بنتو 626 مرة وها شحال حكمات عليه المحكمة

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 15:23 صادم..أب اغتاصب بنتو 626 مرة وها شحال حكمات عليه المحكمة | حوادث و حقوق
صادم..أب اغتاصب بنتو 626 مرة وها شحال حكمات عليه المحكمة
أقدم رجل ثلاثيني على اغتصاب ابنته القاصر والبالغة خمسة عشر عاما 626 مرة بماليزيا ، حيث وحسب القضاء الماليزي فمن الممكن أن تصل عقوبة الإغتصاب إلى 12 ألف سنة.

شوف تيفي

أقدم رجل ثلاثيني على اغتصاب ابنته القاصر والبالغة خمسة عشر عاما 626 مرة بماليزيا ، حيث وحسب القضاء الماليزي فمن الممكن أن تصل عقوبة الإغتصاب إلى 12 ألف سنة.

وكشف البيان الإتهامي، أن الأب البالغ 36 سنة ارتكب جريمته الشنيعة في حق ابنته حيث اغتصبها بلا رحمة ولا شفقة مئات المرات.

وصرح المحقق في المحكمة الخاصة بالجرائم الجنسية أن المتهم يواجه عقوبة حبسية تصل إلى 12 ألف سنة بسبب اغتصاب ابنته العديد من المرات.

المتهم، تم اعتقاله بعد الشكاية التي قدمتها زوجته ووالدة ابنته ليحال بعدها على التحقيق، حيث تبين أن الأخير كان يقدم على اغتصاب ابنته عندما كانت مقيمة عنده بين شهر يناير ويوليوز.

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اغتصاب محاكمة ماليزيا

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