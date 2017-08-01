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إعتقالات جديدة تُعيد التوتر والإحتقان لمنطقة الريف

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 15:01 إعتقالات جديدة تُعيد التوتر والإحتقان لمنطقة الريف | بوليتيك
إعتقالات جديدة تُعيد التوتر والإحتقان لمنطقة الريف
عاد نشطاء حراك-الريف للدعوة إلى الخروج للشارع مجددا للإحتجاج خاصة بمدينة الحسيمة وبلدة إمزورن عقب توقيفات جديدة يوم أمس.

شوف تيفي

عاد نشطاء حراك-الريف للدعوة إلى الخروج للشارع مجددا للإحتجاج خاصة بمدينة الحسيمة وبلدة إمزورن عقب توقيفات جديدة يوم أمس.

وحسب تدوينات لنشطاء الحراك ومقاطع فيديو jم تداولها على نطاق واسع تظهر إعتقال رجال الشرطة لبعض المطلوبين، حيث دعا النشطاء إلى العودة للإحتجاج بالشوارع وفوق سطوح المنازل عبر الإستعانة بالأواني المنزلية في إطار إحتجاجات "الطنطنة".

ووسط صمت رسمي، كشف النشطاء عن إعتقال ثلاثة شبان من إمزورن وشخص رابع بمدينة الحسيمة ليلة أمس الجمعة، تزامنا وعودة الهدوء للمنطقة بعد المسيرات الإحتجاجية التي رافقت جنازة الراحل "عماد العتابي".

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