عاجل و بالصورة:بعد نجاح أغنية سعد لمجرد الجديدة..البشير عبدو يوجه رسالة قاسية للفنانين المغاربة ﻿

وجه الفنان المغربي البشير عبدو والد سعد لمجرد رسالة قاسية لبعض الفنانين المغاربة الشباب ناصحا إياهم بالابتعاد عن بعض الاستفزازات التي لم تصدر أبدا عن ابنه سعد لمجرد.

شوف تيفي:

وجه الفنان المغربي البشير عبدو والد سعد لمجرد رسالة قاسية لبعض الفنانين المغاربة الشباب ناصحا إياهم بالابتعاد عن بعض الاستفزازات التي لم تصدر أبدا عن ابنه سعد لمجرد.

و كتب البشير عبدو في تدوينته.." السلام عليكم أحباءنا في كل مكان باسمي ونيابة عن زوجتي وولدي سعد المجرد أوجه كلامي لكل الفنانين الشباب الذين هم في نفس الوقت أصدقاء سعد و أصدقاءنا بطبيعة الحال أقول لهم جميعا بأن بعض الاستفزازات التي تكتب في بعض المواقع الإلكترونية والتي لا تخلق إلا العداوة بينكم ليست بتاتا على لسان أخوكم سعد ولا على لساننا.."

و قال والد الفنان سعد لمجرد،"، كل مطرب أو مطربة في المغرب او في الوطن العربي ككل له عشاقه و أحبابه والأهم من ذلك والهدف وهو التضامن ‏والنهوض بالفن الموسيقي الغنائي .."

و ختم البشير عبدو تدوينته بكلمة شكر وجهها إلى جمهور ابنه الذي ساهم في في الرفع من معنوياته بتشجيعه و إعجابهه بأغنيته الجديدة..



