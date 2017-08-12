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عاجل و بالصورة:بعد نجاح أغنية سعد لمجرد الجديدة..البشير عبدو يوجه رسالة قاسية للفنانين المغاربة

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 14:28 عاجل و بالصورة:بعد نجاح أغنية سعد لمجرد الجديدة..البشير عبدو يوجه رسالة قاسية للفنانين المغاربة | ثقافة و فنون
عاجل و بالصورة:بعد نجاح أغنية سعد لمجرد الجديدة..البشير عبدو يوجه رسالة قاسية للفنانين المغاربة
وجه الفنان المغربي البشير عبدو والد سعد لمجرد رسالة قاسية لبعض الفنانين المغاربة الشباب ناصحا إياهم بالابتعاد عن بعض الاستفزازات التي لم تصدر أبدا عن ابنه سعد لمجرد.

شوف تيفي:

وجه الفنان المغربي البشير عبدو والد سعد لمجرد رسالة قاسية لبعض الفنانين المغاربة الشباب ناصحا إياهم بالابتعاد عن بعض الاستفزازات التي لم تصدر أبدا عن ابنه سعد لمجرد.

و كتب البشير عبدو في تدوينته.." السلام عليكم أحباءنا في كل مكان باسمي ونيابة عن زوجتي وولدي سعد المجرد أوجه كلامي لكل الفنانين الشباب الذين هم في نفس الوقت أصدقاء سعد و أصدقاءنا بطبيعة الحال أقول لهم جميعا بأن بعض الاستفزازات التي تكتب في بعض المواقع الإلكترونية والتي لا تخلق إلا العداوة بينكم ليست بتاتا على لسان أخوكم سعد ولا على لساننا.."

و قال والد الفنان سعد لمجرد،"، كل مطرب أو مطربة في المغرب او في الوطن العربي ككل له عشاقه و أحبابه والأهم من ذلك والهدف وهو التضامن ‏والنهوض بالفن الموسيقي الغنائي .."

و ختم البشير عبدو تدوينته بكلمة شكر وجهها إلى جمهور ابنه الذي ساهم في في الرفع من معنوياته بتشجيعه و إعجابهه بأغنيته الجديدة..

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