بالفيديو.. بعد فسخ خطوبتهما مريم وخطيبها كريم ظريف بإسبانيا ﻿

بعدما كانت نهاية قصتهما ''تراجيدية'' وألغي حفل زفافهما, عادت مريم سعيد مقدمة ''ايتي بالعربي'' و خطيبها السابق كريم ضريف ليلتقيا بإسبانيا, هل هو مجرد صدفة أن يختارا في وقت واحد إسبانبا لقضاء عطلتهما ؟ قد

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بعدما كانت نهاية قصتهما "تراجيدية" وألغي حفل زفافهما, عادت مريم سعيد مقدمة "ايتي بالعربي" و خطيبها السابق كريم ضريف ليلتقيا بإسبانيا, هل هو مجرد صدفة أن يختارا في وقت واحد إسبانبا لقضاء عطلتهما ؟ قد يكون الأمر مجرد صدفة فعلا

و حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية، نشرت مريم سعيد صورا و فيديوهات لها من برشلونة بعد تعرضها للسرقة في أول يوم من عطلتهما وبدوره نشر كريم صورا على حسابه "بالسناب شات" تفيد بتواجده بالديار الإسبانية.

وجنح بعض متابعيهما بخيالهم بعيدا بعدما كتبت مريم تعليقا مرافقا لصورتها " الحب في الهواء ", وإستندوا إليه بأنها ربما سيعودان إلى بعضهما .