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حضيو راسكم.. لدغات العقارب والأفاعي تواصل حصد أرواح الأطفال بهذه المدن المغربية

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 12:57 حضيو راسكم.. لدغات العقارب والأفاعي تواصل حصد أرواح الأطفال بهذه المدن المغربية | حوادث و حقوق
حضيو راسكم.. لدغات العقارب والأفاعي تواصل حصد أرواح الأطفال بهذه المدن المغربية
شهدت عدة مناطق بكل من الرحامنة والصويرة خلال الأيام الأخيرة انتشار العقارب و الافاعي حيث لقي رضيع مصرعه متأثرا بلسعة عقرب، داخل مستعجلات المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بمدينة الصويرة

"شوف تيفي"

شهدت عدة مناطق بكل من الرحامنة والصويرة خلال الأيام الأخيرة انتشار العقارب و الافاعي حيث لقي رضيع مصرعه متأثرا بلسعة عقرب، داخل مستعجلات المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بمدينة الصويرة، ثم لقي طفل ثان مصرعه بعدما لسعته عقرب قرب منزله بحي الرحمة بمدينة بنجرير بإقليم الرحامنة، كما لقي طفل ثالث بأحد دواوير الجماعة الترابية سيدي علي لبراحلة نفس المصير، بسبب لسعة عقرب قاتلة.

وحسب مصادر المساء ليومي السبت والاحد الجاريين فان الرضيع الذي لم يتجاوز عقده الخامس، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بلسعة عقرب سامة أصابت والدته وأدخلتهما المستعجلات قبل أن يفارق الرضيع الحياة ، وفي الرحامنة فقد فارق طفل ذو ثلاث سنوات أنفاسه الأخيرة رغم نقله الى المستشفى، بعدما لسعته عقرب عندما كان يلعب قرب منزله بحي الرحمة بمدينة بنجرير.


هذا وقد طالب سكان المناطق المهددة بهجوم العقارب والأفاعي بتوفير الأمصال المضادة للسموم، وتعزيز أقسام المستعجلات بأطر طبية مختصة في علاج حالات الإصابة بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي.

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