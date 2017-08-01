عزيز الرباح:''البيجيدي'' الحركة الإسلامية الوحيدة في العالم العربي التي تشتغل بكل حرية ﻿

قال عزيز الرباح الوزيرفي حكومة سعد الدين العثماني، أن حزب العدالة والتنمية وتنظيماته الموازية هي ''الحركة الإسلامية الوحيدة بالعالم العربي والإقليمي التي تشتغل بكل حرية و بعيدا عن ضغوط'' رغم المحيط

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قال عزيز الرباح الوزيرفي حكومة سعد الدين العثماني، أن حزب العدالة والتنمية وتنظيماته الموازية هي "الحركة الإسلامية الوحيدة بالعالم العربي والإقليمي التي تشتغل بكل حرية و بعيدا عن ضغوط" رغم المحيط الدولي المضطرب.



وأضاف الرباح، أمام أعضاء شبيبة حزبه في ملتقاها 13 بفاس يوم أمس الجمعة، أنه بفضل النموذج المغربي المتفرد والملك محمد السادس يتمتع المغرب بالإستقرار والديموقراطية، والتي إستفاد منها الحزب لتنظيم ملتقياته، موضحا بأنه يسامح منتقديه من الشبيبة رغم أنه من بين مؤسسي التنظيم، مؤكدا بأنه "لو توفرت الأموال الكافية سيتم تنظيم ملتقى شبيبي يتجاوز حضوره 300 ألف وليس فقط 3000 الحاضرين للنسخة الحالية".



ونفى الرباح وجود أزمة داخل الحزب، موضحا بأن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي، هو الذي دافع عن دخوله الحكومة الحالية، معترفا بوجود فيتو ضد إعادة إستوزاره في النسخة الحالية من الحكومة.