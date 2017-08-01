 وزير جزائري: ''لم نعد أمام رئيس منتقص جسديا بل نحن أمام رجل عاجز ذهنيا يستلزم تنحيته حتما'' ﻿
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وزير جزائري: لم نعد أمام رئيس منتقص جسديا بل نحن أمام رجل عاجز ذهنيا يستلزم تنحيته حتما | دولي

وزير جزائري: ''لم نعد أمام رئيس منتقص جسديا بل نحن أمام رجل عاجز ذهنيا يستلزم تنحيته حتما''

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

وزير جزائري: ''لم نعد أمام رئيس منتقص جسديا بل نحن أمام رجل عاجز ذهنيا يستلزم تنحيته حتما''

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 12:43 وزير جزائري: لم نعد أمام رئيس منتقص جسديا بل نحن أمام رجل عاجز ذهنيا يستلزم تنحيته حتما | دولي
وزير جزائري: ''لم نعد أمام رئيس منتقص جسديا بل نحن أمام رجل عاجز ذهنيا يستلزم تنحيته حتما''
في سابقة من نوعها اعتبر السياسي الجزائري ووزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح أن الجزائر تعيش خلال السنوات الأخيرة خطرا حقيقيا، يتوجب إعادة النظر في أعلى هرمها، مشيرا الى الرئيس الحالي عبد

"شوف تيفي"

في سابقة من نوعها اعتبر السياسي الجزائري ووزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح أن الجزائر تعيش خلال السنوات الأخيرة خطرا حقيقيا، يتوجب إعادة النظر في أعلى هرمها، مشيرا الى الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة ، واستنكر ما تناقلته وسائل الإعلام الجزائرية من نصرة الرئيس لرجل الاعمال علي حداد على وزيره الاول عبد المجيد تبون.

وقال "بوكروح" حسب ما نشرته جريدة الجزائر تايمز اليوم "إذا كانت هذه الأحداث التي نسبت لرئيس الجمهورية قد أتت من عنده حقا، فهذا يعني أننا لم نعد أمام رجل منتقص جسديا فقط، بل نحن أمام رجل عاجز ذهنيا مما يستلزم تنحيته حتما لما في أفعاله وأقواله من خلط وفقدان البصيرة، وهو الأمر الذي قد يجعل البلاد أمام خطر داهم".

مؤكدا في الوقت نفسه إلى أنه إذا ما كانت الأفعال من أخيه السعيد بوتفليقة، فهذا معناه أن الرئيس الحقيقي غائب تماما وأن منصب الرئاسة شاغر وبأنه حدث استحواذ واغتصاب للسلطة.

 

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