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بالصور.. أب يُجازف بطفلته ويعرض حياتهما للخطر

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 12:37 بالصور.. أب يُجازف بطفلته ويعرض حياتهما للخطر | منوعات
بالصور.. أب يُجازف بطفلته ويعرض حياتهما للخطر
جازف أب روسي بحياة طفلته الحديثة الولادة بعدما استخدم مجموعة من الحركات الأكروباتية في مناطق خطيرة رفقة ابنته الرضيعة.

شوف تيفي

 جازف أب روسي بحياة طفلته الحديثة الولادة بعدما استخدم مجموعة من الحركات الأكروباتية في مناطق خطيرة رفقة ابنته الرضيعة.

وحسب ما كشفت عنه العديد من التقارير، فإن الأب الذي يعيش في مدينة زيلينوغورسك، في سيبيريا، يلتقط صورا له رفقة ابنته وهو ماسكا بيدها بعد ربط بطنها بحبل محكم ويخرجها من نافذة سيارته لينطلق بعد ذلك بسرعة جنونية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الرجل يسعى من خلال حركاته الخطيرة كسب الشهرة حتى ولو على حساب حياة ابنته.

تجدر الإشارة، إلى أن الشرطة الروسية باشرت تحقيقاتها في صور الطفلة التي نشرها الرجل الذي وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ ” الأحمق المجنون “.

 

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