 بالفيديو.. خروج المصلين للإحتجاج بمقر عمالة ميدلت إثر توقيف إمام وخطيب جمعة ﻿
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بالفيديو.. خروج المصلين للإحتجاج بمقر عمالة ميدلت إثر توقيف إمام وخطيب جمعة

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 12:18 بالفيديو.. خروج المصلين للإحتجاج بمقر عمالة ميدلت إثر توقيف إمام وخطيب جمعة | حوادث و حقوق
بالفيديو.. خروج المصلين للإحتجاج بمقر عمالة ميدلت إثر توقيف إمام وخطيب جمعة
بعد قرار توقيف إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة ميدلت، تم خروج حشود غفيرة من المصلين للإحتجاج أمام مقر العمالة توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو يوثق لتلك اللحظة .

"شوف تيفي"

بعد قرار توقيف إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة ميدلت، تم خروج حشود غفيرة من المصلين للإحتجاج أمام مقر العمالة توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو يوثق لتلك اللحظة .

وحسب مصادر محلية فقد تلقى ساكنة المنطقة والوافدين على مسجد عمر بن عبد العزيز خبر توقيف إمامهم بنوع من الحسرة والإستياء وخلف قرار توقيف الإمام صداما بين المصلين ورجال الأمن بعد خطبة الجمعة الأخيرة.

هذا وقد تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تسجيلات صوتية لخطب الجمعة تنسب للإمام الموقوف يعبر عن إرتباطه المتين بالمصلين منذ أن تكلف بمهمة خطبة الجمعة بالمسجد وحمل المسؤولية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، في محاولة منها وبعض الأشخاص الذين وصفهم بالمشوشين لتوقيفه.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي إمام مسجد الجمعة

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