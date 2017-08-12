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بالصور..أسرار جديدة عن ريهانا وعلاقتها بالبليونير السعودي وهذه هي طليقته العربية الشهيرة

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 11:26 بالصور..أسرار جديدة عن ريهانا وعلاقتها بالبليونير السعودي وهذه هي طليقته العربية الشهيرة | دولي
بالصور..أسرار جديدة عن ريهانا وعلاقتها بالبليونير السعودي وهذه هي طليقته العربية الشهيرة
كشفت صحيفة ''ذا صن'' البريطانيّة سرا جديدا يتعلق برجل الأعمال السعودي ''حسن جميل'' ابن البليونير ''عبد اللطيف جميل''، والذي ظهر مؤخرا في صور حميمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفقة النجمة العالمية

شوف تيفي:

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانيّة سرا جديدا يتعلق برجل الأعمال السعودي "حسن جميل" ابن البليونير "عبد اللطيف جميل"، والذي ظهر مؤخرا في صور حميمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفقة النجمة العالمية "ريهانا"..

وأشار نفس المصدر أن جميل كان متزوجاً من الخبيرة الفنية لينا لازار، قبل تعرّفه على ريهانا، علماً أن لازار من أصول تونسية، ولدت بالرياض وعاشت بين جنيف ولندن.

وجدير بالذكر أن جميل كان على علاقة بعارضة الأزياء "ناعومي كامبل" البالغة من العمر 47 عاماً، خلال الصيف الماضي، حيث ظهر معها في عدة مناسبات، وهذا ما جعلها غير راضية على علاقته بريهانا حيث شهد أحد الأندية الليلية الباريسية شجارا حادا بينهما مما تسيب في خلاف بينهما أدى إلى انسحاب كل واحدة منهما من حساب الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي ريهانا حسن جميل عبد اللطيف جميل ناعومي كامبل لازار لينا..

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