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هام للمغاربة.. هذه قائمة الدول التي لا تحتاج لتأشيرة الفيزا

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 11:17 هام للمغاربة.. هذه قائمة الدول التي لا تحتاج لتأشيرة الفيزا | نت 2.0
هام للمغاربة.. هذه قائمة الدول التي لا تحتاج لتأشيرة الفيزا
يمكن للأشخاص الذي يودون السفر دون الحاجة إلى الفيزا زيارة موقع ''VisaDB'' للتعرف على قائمة الدول المسموح للمستخدم أن يزورها دون الحاجة إلى الإنتظار طويلاً لإستخراج فيزا.

شوف تيفي

 يمكن للأشخاص الذي يودون السفر دون الحاجة إلى الفيزا زيارة موقع "VisaDB" للتعرف على قائمة الدول المسموح للمستخدم أن يزورها دون الحاجة إلى الإنتظار طويلاً لإستخراج فيزا.

المستخدم يتوجه إلى الموقع المذكور ويقوم بتحديد بلده المنشأ داخل خانة "المواطنة"، ويحدد في خانة "أين" القارة التابعة إليها دولته، ثم ينقر على الزر "Go" للبحث عن الدول وإظهار قائمة الدول المسموح له زيارتها والسفر إليها دون الحاجة للفيزا .

ومن بين الإمتيازات التي يمنحها هذا الموقع، هو استعراضه للمستخدم المدة الزمنية المسموح له بالبقاء داخل الدولة المراد السفر إليها، وما إذا كان يمكنه الحصول على تأشيرة فور وصوله إلى تلك الدولة، كما يعرض مقارنة بين تكاليف الإقامة والمواصلات والطعام بين دولته والدولة المتوجه إليها، إضافة إلى توفير ميزة البحث عن الدول التي تتيح للمستخدمين تدشين شركة ناشئة مع تسهيلات في الإجراءات.

موقع "VisaDB" مايزال يعمل على توفير بيانات ومعلومات للمستخدمين الراغبين للعيش في الخارج أو الدراسة أو العمل أو إتمام الإجراءات اللازم القيام بها للحصول على جنسية أخرى بسهولة.

 

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