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عكس المواطنين ..نصف البرلمانيين والوزراء المغاربة يستفيدون من الحج دون ''قرعة''

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 11:14 عكس المواطنين ..نصف البرلمانيين والوزراء المغاربة يستفيدون من الحج دون قرعة | بوليتيك
عكس المواطنين ..نصف البرلمانيين والوزراء المغاربة يستفيدون من الحج دون ''قرعة''
علمت ''شوف تيفي'' عن إستفادة حوالي 300 عضو بالبرلمان المغربي من إمتياز أداء مناسك الحج لهم أو لأقربائهم دون المرور بعملية القرعة التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كل سنة لفائدة جميع

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" عن إستفادة حوالي 300 عضو بالبرلمان المغربي من إمتياز أداء مناسك الحج لهم أو لأقربائهم دون المرور بعملية القرعة التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كل سنة لفائدة جميع المغاربة.

وأوضح مصدر مطلع، أن حوالي 150 عضوا بمجلس النواب ومثلهم من المستشارين قد إستفادوا من تأشيرة "المجاملة" لأداء مناسك الحج لهم ولأقربائهم، حيث ثم توزيع التأشيرات على الفرق البرلمانية إعتمادا على عدد الأعضاء المشكلين لكل فريق.

وأضاف ذات المصدر، أن فريق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، حصلوا على نسبة الأسد من التأشيرات، حيث حصلوا تقريبا على 40 رخصة مجانية، تسمح لهم ولعائلاتهم بأداء مناسك الحج على نفقتهم الخاصة.

وقال ذات المصدر، أن وزراء الحكومة أيضا، بينهم من إستفاد من عدد من التأشيرات وصلت خمسة، تم توزيعها على الأقارب والأصدقاء الراغبين في أداء مناسك الحج، لتنضاف إلى باقي الامتيازات التي يستفيد منها ممثلو الأمة والوزراء كل سنة تقريبا.

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