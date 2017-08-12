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بالفيديو.. ممثل عربي معروف يوثق لحظة ميلاد ابنته على المواقع التواصلية

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 10:42 بالفيديو.. ممثل عربي معروف يوثق لحظة ميلاد ابنته على المواقع التواصلية | ثقافة و فنون
بالفيديو.. ممثل عربي معروف يوثق لحظة ميلاد ابنته على المواقع التواصلية
وثق الممثل المصري الشهير محمد رمضان، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي لحظات ولادة ابنته الأولى « كنز » وذلك منذ خروجه من المنزل رفقة زوجته وابنه مرورا بلحظات ما قبل الولادة.

شوف تيفي

 وثق الممثل المصري الشهير محمد رمضان، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي لحظات ولادة ابنته الأولى « كنز » وذلك منذ خروجه من المنزل رفقة زوجته وابنه مرورا بلحظات ما قبل الولادة.

وخلال الفيديو الذي نشره وهو في طريقه إلى المستشفى قال محمد رمضان « الحدث الأهم فى 2017 بالنسبة لى هيحصل كمان شوية .. علشان رايحين نجيب كنز ».

وأضاف بطل المسلسل الأسطورة لحظات قبل ولادة زوجته « أنا دلوقتى فى أوضة التعقيم عشان أحضر هذا الحدث العظيم بالنسبة لى، خروج كنز للنور ».

هذا وبعد ميلاد ابنته كنز تقاسم محمد رمضان مع معجبيه ومتتبعيه على الفايسبوك صورة تجمعه بمولودته وزوجته في غرفة الولادة.

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