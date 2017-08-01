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المغرب يعتقل أمـــير سعودي لتسليمه للرياض

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 10:23 المغرب يعتقل أمـــير سعودي لتسليمه للرياض | بوليتيك
المغرب يعتقل أمـــير سعودي لتسليمه للرياض
تحولت حادثة سير بسيطة,ارتكبها أول أمس أمير سعودي, بالمضيق, إلى ماساة بالنسبة إلى الأمير نفسه,الذي وجد نفسه محروما من الحرية مباشرة بعد وقوف رجال المرور أمامه من أجل إنجاز محضر المعاينة الخاص بحادثة

شوف تيفي:

تحولت حادثة سير بسيطة,ارتكبها أول أمس أمير سعودي, بالمضيق, إلى ماساة بالنسبة إلى الأمير نفسه,الذي وجد نفسه محروما من الحرية مباشرة بعد وقوف رجال المرور أمامه من أجل إنجاز محضر المعاينة الخاص بحادثة السير.

وأفادت مصادر "الصباح" أن الاجراءات الروتينية المتمثلة في الاطلاع على وثائق السائق والسيارة التي صعدت الطوار,انتهت بتنقيط الأرقام الخاصة بالجواز الدبلوماسي في الناظم الالي,لتظهر النتيجة مخيبة,ويتبين أن الشخص الذي يحمل صفة أمير,مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث دولية,صادرة عن سلطات المملكة العربية السعودية.

ونقل الأمير الشاب,وهو في عقده الثاني,من المضيق إلى مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان,لاستكمال الاجراءات التي يتطلبها الموقف,قبل إحالته على وكيل الملك,في حوالي الساعة الرابعة والنصف زوالا بعد أن خلت المحكمة من المتقاضين,وذلك وفق إجراءات استثنائية.

ومباشرة بعد انتهاء الاجراءات القانونية والتتبث من البيانات التي تدل على أن المعني بالأمر نفسه هو المطلوب لذا السلطات العربية السعودية,جرى نقل الأمير إلى الرباط,من أجل الاحتفاظ به رهن الاعتقال إلى حين بت محكمة النقض في قرار ترحيله.

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