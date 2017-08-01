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إعصار مدمر بالصين يحصد الأرواح وهذه الحصيلة

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 10:19 إعصار مدمر بالصين يحصد الأرواح وهذه الحصيلة | دولي
إعصار مدمر بالصين يحصد الأرواح وهذه الحصيلة
قالت وسائل إعلام حكومية اليوم السبت إن الإعصار الذي ضرب شمال الصين أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 50 آخرين وتدمير منازل في منطقة منغوليا الداخلية.

شوف تيفي

 قالت وسائل إعلام حكومية اليوم السبت إن الإعصار الذي ضرب شمال الصين أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 50 آخرين وتدمير منازل في منطقة منغوليا الداخلية.

وأَضافت التقارير نفسها، إن الإعصار ضرب مدينة تشيفنغ على بعد 1046 كيلومترا إلى الشرق من هوهيهوت عاصمة المنطقة ذاتية الحكم بعد ظهر أمس الجمعة.

ونشرت وسائل الإعلام صورا لمنازل دمرتها العاصفة. وقالت صحيفة الشعب إن العاصفة دمرت ما لا يقل عن 30 منزلا في ثلاث قرى وأثرت على 270 شخصا.

وذكرت شينخوا أن المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات وأن السلطات تباشر أعمال الإنقاذ.

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