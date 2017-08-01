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عزيز الرباح: الدولة في غنى عن الصدام مع العدالة والتنمية ولا يليق بمغرب اليوم أن يصنع الأحزاب ويدمر أخرى

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 10:12 عزيز الرباح: الدولة في غنى عن الصدام مع العدالة والتنمية ولا يليق بمغرب اليوم أن يصنع الأحزاب ويدمر أخرى | بوليتيك
عزيز الرباح: الدولة في غنى عن الصدام مع العدالة والتنمية ولا يليق بمغرب اليوم أن يصنع الأحزاب ويدمر أخرى
ببحة شديدة اللهجة صرخ ''عزيز الرباح'' عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء أمس بين أعضاء شبيبة حزبه بالملتقى الوطني الثالث عشر بفاس قائلا: '' فكلنا ابن كيران وكلنا العثماني وخسئ من يريد أن

"شوف تيفي"

ببحة شديدة اللهجة صرخ "عزيز الرباح" عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء أمس بين أعضاء شبيبة حزبه بالملتقى الوطني الثالث عشر بفاس قائلا: " فكلنا ابن كيران وكلنا العثماني وخسئ من يريد أن يفرق الحزب " وعرج بالنقاش خلال مداخلته بين أبناء حزبه حول حقيقة الخلاف الحاصل بينه وبين كل من العثماني وبنكيران وأوضح أن بنكيران يبقى زعيما للحزب مهما كانت الظروف والأحوال ، والمرحلة العصيبة التي يعيشها حزب المصباح لا تقتضي أن يطالب أعضاء الحزب بولاية ثالثة لبنكيران حتى لا يشتت جمع الإخوة

وخلال نفس المداخلة قال الرباح أن الدولة في غنى عن الصدام مع العدالة والتنمية وأنه لا يليق بمغرب اليوم أن يصنع الأحزاب وأن يدمر أخرى، أو يحاول إضعاف حزب معين كما يحصل مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال ، وأكد أن الدولة محتاجة إلى هؤلاء، لأن دور الأحزاب هو الوساطة الإيجابية بين الدولة والشعب

وأضاف الرباح أن حزب العدالة والتنمية كان دائما في صراع مع بعض الجهات التي تحفظ عن ذكرها بالإسم ، مشيدا في ذات السياق الى وقوف الملك محمد السادس كسد منيع لمن أراد خلال مرحلة معينة حل حزب العدالة والتنمية ، وعبر عن شكره وامتنانه لشخص الملك بالخصوص، مشددا على ضرورة وقوف العدالة والتنمية الى جانب الملك.

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