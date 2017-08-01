مثير..طائرة تفرغ شحنة كبيرة من الفضلات البشرية على رؤوس المواطنين ﻿

‏‎في واقعة غريبة ومثيرة من نوعها، قام مساعد طيار بخطأ فادح بعدما غاب الطيار الجزائري لوهلة صغيرة ليقوم الأول بالضغط عن طريق الخطأ على زر لإفراغ شحنة مهمة من

''‏‎شوف تيفي'':

في واقعة غريبة ومثيرة من نوعها، قام مساعد طيار بخطأ فادح بعدما غاب الطيار الجزائري لوهلة صغيرة ليقوم الأول بالضغط عن طريق الخطأ على زر لإفراغ شحنة مهمة من

الفضلات البشرية في الجو والتي سقطت على رؤوس المئات من المشاركين الحاضرين لحفل غنائي بمدينة بروطاني الفرنسية.

‏‎وأضافت مصادر جزائرية أن الحادث الغريب أسفر عن تعرض 25 شخصا كان حاضرا بالحفل لإصابات بسبب مواد صلبة سقطت هي الأخرى فوق رؤوسهم.

هذا وبعد وصول الطائرة الجزائرية إلى لندن أوقفت الشرطة البريطانية كل من الطيار ومساعده وأحالتهم على التحقيق.