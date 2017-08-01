 مثير..طائرة تفرغ شحنة كبيرة من الفضلات البشرية على رؤوس المواطنين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..شاهد إقبال الفتيات على مباريات الشرطة بالمغرب | مجتمع

بالصور..شاهد إقبال الفتيات على مباريات الشرطة بالمغرب

مثير..طائرة تفرغ شحنة كبيرة من الفضلات البشرية على رؤوس المواطنين | دولي

مثير..طائرة تفرغ شحنة كبيرة من الفضلات البشرية على رؤوس المواطنين

بالرغم من قانون التسعيرة الجديدة..حراس السيارات دايرين الروينة فعين الذئاب وهاشنو كيقولو للناس | مجتمع

بالرغم من قانون التسعيرة الجديدة..حراس السيارات دايرين الروينة فعين الذئاب وهاشنو كيقولو للناس

العثور على جثة متحللة بالشاطئ في ظروف غامضة نواحي الناظور | حوادث و حقوق

العثور على جثة متحللة بالشاطئ في ظروف غامضة نواحي الناظور

بالفيديو..شوفو عريس كبير تزوج بمغربية صغر منو ودارو العرس‎ | بووز

بالفيديو..شوفو عريس كبير تزوج بمغربية صغر منو ودارو العرس‎

الدرك الملكي يفكك عصابة متخصصة في سرقة البضائع المنقولة على متن الشاحنات بين الخميسات وتازة | حوادث و حقوق

الدرك الملكي يفكك عصابة متخصصة في سرقة البضائع المنقولة على متن الشاحنات بين الخميسات وتازة

من بركان..مبادرة جمعوية نادرة تشجع الشباب المغربي على الإبداع | مجتمع

من بركان..مبادرة جمعوية نادرة تشجع الشباب المغربي على الإبداع

بالفيديو..لحظة سقوط لعبة في الملاهي المتنقلة وإصابة 21 طفلاً‎ | بووز

بالفيديو..لحظة سقوط لعبة في الملاهي المتنقلة وإصابة 21 طفلاً‎

سابقة...الفلاحون ينظمون مسيرة إحتجاجية على الأقدام وبالجرارات من الرحامنة إلى الرباط+فيديو | بوليتيك

سابقة...الفلاحون ينظمون مسيرة إحتجاجية على "الأقدام" و"بالجرارات" من الرحامنة إلى الرباط+فيديو

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير..طائرة تفرغ شحنة كبيرة من الفضلات البشرية على رؤوس المواطنين

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 01:59 مثير..طائرة تفرغ شحنة كبيرة من الفضلات البشرية على رؤوس المواطنين | دولي
مثير..طائرة تفرغ شحنة كبيرة من الفضلات البشرية على رؤوس المواطنين
‏‎في واقعة غريبة ومثيرة من نوعها، قام مساعد طيار بخطأ فادح بعدما غاب الطيار الجزائري لوهلة صغيرة ليقوم الأول بالضغط عن طريق الخطأ على زر لإفراغ شحنة مهمة من

''‏‎شوف تيفي'': 

في واقعة غريبة ومثيرة من نوعها، قام مساعد طيار بخطأ فادح بعدما غاب الطيار الجزائري لوهلة صغيرة ليقوم الأول بالضغط عن طريق الخطأ على زر لإفراغ شحنة مهمة من

الفضلات البشرية في الجو والتي سقطت على رؤوس المئات من المشاركين الحاضرين لحفل غنائي بمدينة بروطاني الفرنسية.

‏‎وأضافت مصادر جزائرية أن الحادث الغريب أسفر عن تعرض 25 شخصا كان حاضرا بالحفل لإصابات بسبب مواد صلبة سقطت هي الأخرى فوق رؤوسهم.

هذا وبعد وصول الطائرة الجزائرية إلى لندن أوقفت الشرطة البريطانية كل من الطيار ومساعده وأحالتهم على التحقيق.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

جزائر فضلات بشرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم..ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين شمال مصر إلى ٤٢ قتيلا | دولي

مؤلم..ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين شمال مصر إلى ٤٢ قتيلا

مؤثر.. وفاة مستشار وزير النقل إثر مشاهدة ضحايا حادث تصادم قطارين بمصر | دولي

مؤثر.. وفاة مستشار وزير النقل إثر مشاهدة ضحايا حادث تصادم قطارين بمصر

عاجل: ارتفاع حصيلة حادث قطار الإسكندرية إلى 36 قتيلا+صور | دولي

عاجل: ارتفاع حصيلة حادث قطار الإسكندرية إلى 36 قتيلا+صور

2 خواتات اكتاشفو أنهم تيبغيو نفس الشخص.. شوفو أشنو دارو وسط ذهول الجميع | دولي

2 خواتات اكتاشفو أنهم تيبغيو نفس الشخص.. شوفو أشنو دارو وسط ذهول الجميع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف الصحافة: وحش آدمي ذبح طفلا وأكل قلبه بأزمور | شوف الصحافة
منذ 46 دقيقة

شوف الصحافة: وحش آدمي ذبح طفلا وأكل قلبه بأزمور

جد مؤثر..الفنان صلاح الدين بن موسي يقصف الفنانين و يبكي بالدموع في حفل تكريم محمد الصعري | بــووز

جد مؤثر..الفنان صلاح الدين بن موسي يقصف الفنانين و يبكي بالدموع في حفل تكريم محمد الصعري

فيديو صادم..شوفو بنات الليل أشنو دارو منين شافو لبوليس فكازا | بــووز

فيديو صادم..شوفو بنات الليل أشنو دارو منين شافو لبوليس فكازا

نسولو الناس:أشنو دير فآخر يوم فحياتك إيلا كانت نهاية العالم؟؟ لموت ديال الضحك مع أجوبة لمغاربة | نسولو الناس

نسولو الناس:أشنو دير فآخر يوم فحياتك إيلا كانت نهاية العالم؟؟ لموت ديال الضحك مع أجوبة لمغاربة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور..شاهد إقبال الفتيات على مباريات الشرطة بالمغرب | مجتمع
منذ 6 دقائق

بالصور..شاهد إقبال الفتيات على مباريات الشرطة بالمغرب

مثير..طائرة تفرغ شحنة كبيرة من الفضلات البشرية على رؤوس المواطنين | دولي

مثير..طائرة تفرغ شحنة كبيرة من الفضلات البشرية على رؤوس المواطنين

بالرغم من قانون التسعيرة الجديدة..حراس السيارات دايرين الروينة فعين الذئاب وهاشنو كيقولو للناس | مجتمع

بالرغم من قانون التسعيرة الجديدة..حراس السيارات دايرين الروينة فعين الذئاب وهاشنو كيقولو للناس

العثور على جثة متحللة بالشاطئ في ظروف غامضة نواحي الناظور | حوادث و حقوق

العثور على جثة متحللة بالشاطئ في ظروف غامضة نواحي الناظور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.