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بالرغم من قانون التسعيرة الجديدة..حراس السيارات دايرين الروينة فعين الذئاب وهاشنو كيقولو للناس

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 01:55 بالرغم من قانون التسعيرة الجديدة..حراس السيارات دايرين الروينة فعين الذئاب وهاشنو كيقولو للناس | مجتمع
بالرغم من قانون التسعيرة الجديدة..حراس السيارات دايرين الروينة فعين الذئاب وهاشنو كيقولو للناس
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر موثوقة أنه بالرغم من القانون الجديد الذي يهم تسعيرة ركن السيارات والتي لا يتجاوز ثمنها 3 دراهم، عادت المشاحنات بين حراس السيارات وأصحابها بشريط عين الذئاب بالدارالبيضاء.

''شوف تيفي''

علمت "شوف تيفي" من مصادر موثوقة أنه بالرغم من القانون الجديد الذي يهم تسعيرة ركن السيارات والتي لا يتجاوز ثمنها 3 دراهم، عادت المشاحنات بين حراس السيارات وأصحابها بشريط عين الذئاب بالدارالبيضاء.

وأَضافت مصادرنا من عين المكان أن حراس السيارات يطالبون أصحاب السيارات بأداء مبلغ 10 دراهم مقابل ركن سيارتهم بالرغم من القانون الجديد، حيث دخل أحد حراس السيارات عشية يومه الجمعة في مناوشات مع سائقة بعدما رفضت مده بـ 10دراهم قائلا « كن حسابلي ما غتعطينيش 10 دراهم والله لا وقفتي فيها » الشيء الذي أثار حفيظة صاحبة السيارة.

تجدر الإشارة، إلى أن المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء قام باتخاذ قرار مؤخرا يقضي بتحديد تعرفة وقوف السيارات بمختلف شوارع ومواقف المدينة، وذلك في ظل ارتفاع تسعيرة ركن السيارات بالدار البيضاء.

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