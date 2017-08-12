العثور على جثة متحللة بالشاطئ في ظروف غامضة نواحي الناظور ﻿

علم لدى السلطات الإقليمية بالناظور، أن مصالح الدرك الملكي بجماعة بني شيكر، عثرت يوم الثلاثاء المنصرم، على جثة متحللة، في منطقة ''أدار أوراغ'' التابعة ترابياً لنفس الجماعة.

''شوف تيفي'':

علم لدى السلطات الإقليمية بالناظور، أن مصالح الدرك الملكي بجماعة بني شيكر، عثرت يوم الثلاثاء المنصرم، على جثة متحللة، في منطقة "أدار أوراغ" التابعة ترابياً لنفس الجماعة.

الجثة التي تم انتشالها من المياه، بحضور مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية،تم نقلها إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى الحسني بالناظور لإخضاعها للتشريح الطبي ومعرفة أسباب الوفاة.

وحسب مصادر شوف تيفي، لم يتم بعد التعرف على هوية صاحب الجثة وذلك بسبب تحللها، هذا وقد تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.