الدرك الملكي يفكك عصابة متخصصة في سرقة البضائع المنقولة على متن الشاحنات بين الخميسات وتازة ﻿

علم لدى السلطات المحلية بإقليم مكناس اليوم الجمعة، أن عناصر الدرك الملكي بمكناس تمكنت ، يوم 1 غشت الجاري، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة البضائع المنقولة على متن الشاحنات في المدارات

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى السلطات المحلية بإقليم مكناس اليوم الجمعة، أن عناصر الدرك الملكي بمكناس تمكنت ، يوم 1 غشت الجاري، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة البضائع المنقولة على متن الشاحنات في المدارات الطرقية والطرقية السريعة الممتدة بين مدينتي الخميسات وتازة.

وأفاد البحث بأن العصابة، التي قامت ب23 عملية مماثلة، كانت تنفذ عمليات سرقة ليلية تستهدف شاحنات محملة بالبضائع إثر تنقلها على المدار المذكور.

ومكنت التحقيقات من إلقاء القبض على ثمانية من أفراد العصابة المذكورة واحتجاز سيارتين خفيفتين تستعملان في عمليات السرقة، إحداهما تحمل لوحة ترقيم مزورة. كما مكن التحقيق من احتجاز كمية مهمة من البضائع المسروقة، تتضمن أجهزة منزلية وأدوية ومواد تجميل وموادا غذائية بالإضافة إلى معدات للسرقة.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم تقديم المتهمين للمحكمة. في حين ما زال البحث جاريا عن أربعة شركاء آخرين للعصابة.