من بركان..مبادرة جمعوية نادرة تشجع الشباب المغربي على الإبداع ﻿

في مبادرة ثقافية قليلا ما نسمع أو نقرأ عنها، يطلق ملتقى أبركان لأدب الشباب في دورته الرابعة، كتابا جماعيا يضم إبداعات نخبة من الشباب المغاربة في مجال القصة القصيرة.

''شوف تيفي'':

في مبادرة ثقافية قليلا ما نسمع أو نقرأ عنها، يطلق ملتقى أبركان لأدب الشباب في دورته الرابعة، كتابا جماعيا يضم إبداعات نخبة من الشباب المغاربة في مجال القصة القصيرة.

وكانت جمعية الشرق للتنمية والتواصل الساهرة على هذا الملتقى قد نظمت مسابقة أدبية من أجل اختيار أجود النصوص التي تخول لأصحابها النشر في الكتاب الجماعي 'محابر بلا ضفاف'، والمشاركة في الملتقى.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الشباب على الكتابة وفتح فرص أمامهم للاستمرار في الهوس الأدبي الذي يربي الذوق وروح المسؤولية في حامله إذا ما تم صقله.

يشار إلى أن إدارة الملتقى استقبلت،حسب بلاغ لها توصلت به "شوف تيفي" 82 مشاركة، وما يعادل 175 نصا، ليتم اختيار 24 كاتبا شابا من مدن: بركان، فاس ،برشيد، أكادير، مكناس، المحمدية،مريرت،الفقيه بنصالح،الناظور، سلا

تامسمان،خنيفرة،وزان،تاوريرت،الرشيدية، طاطا، تالوين،بن الطيب، ووجدة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة بركان ستحتضن فعاليات ملتقى أبركان لأدب الشباب يومي 18 و 19 من الشهر الجاري بالمركز الاجتماعي للقرب، وستحمل هذه الدورة شعار 'أدب الشباب والمعرفة'.