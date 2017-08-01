سابقة...الفلاحون ينظمون مسيرة إحتجاجية على "الأقدام" و"بالجرارات" من الرحامنة إلى الرباط+فيديو ﻿

نظم العشرات من الفلاحين المنتمين لمنطقة الرحامنة، وقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم اليوم الجمعة 11 من شهر غشت الجاري، ضدا على الخسائر التي تكبدوها نتيجة الجفاف، وضد سياسة ''التعاضدية الفلاحية

''شوف تيفي''

نظم العشرات من الفلاحين المنتمين لمنطقة الرحامنة، وقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم اليوم الجمعة 11 من شهر غشت الجاري، ضدا على الخسائر التي تكبدوها نتيجة الجفاف، وضد سياسة "التعاضدية الفلاحية بالرحامنة" التي أقصتهم من تعويضات التأمين الفلاحي لهذا الموسم الجاف.

وكشف أحد الفلاحين في إتصال مع "شوف تيفي" أن القوات العمومية منعتهم من مواصلة مسيرة إحتجاجية اليوم الجمعة هي الثانية من نوعها بعد أشكال نضالية سابقة، حيث يطالب العشرات من الفلاحين المنتمين لخمس جماعات قروية، وهي "سكورة الحدرة، الجعافرة، سيدي عبد الله، الصخور، واولاد حسون الحمري"، بالتعويض عن الخسائر الناجمة التي أصابت منتوجاتهم الفلاحية، وعن الأضرار التي لحقت مغروسات الصبار بسبب مرض الحشرة القرمزية التي أثرت كثيرا هذه السنة على المنتوج.

وأوضح ذات المصدر، أن الفلاحين سيمهلون شركة "لامامدا" إلى حين يوم الخميس المقبل لتسوية ملفهم المطلبي، عبر تسليمهم تعويضاتهم المادية عن الخسائر التي لحقتهم، أو أنهم سينضمون مسيرة إحتجاجية مشيا عن الأقدام من أمام عمالة الرحامنة مرفوقين بجراراتهم نحو العاصمة الرباط.