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اعتقالات واسعة خلال حملة أمنية بالبيضاء

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 00:10 اعتقالات واسعة خلال حملة أمنية بالبيضاء | حوادث و حقوق
اعتقالات واسعة خلال حملة أمنية بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن حملة تمشيطية واسعة تشهدها جميع مناطق الدارالبيضاء مساء يومه الجمعة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها.

''شوف تيفي''

وحسب مصادرنا فإن هذه الحملة الأمنية تشمل العديد من الأجهزة الأمنية منها الإستعلامات العامة والأمن العمومي والشرطة القضائية

وأضافت مصادرنا من عين المكان، أن المداهمات التي قامت بها العناصر الأمنية أسفرت عن توقيف العديد من المشتبه فيهم وذوي السوابق العدلية وذلك من خلال حملات وسط الأزقة والمقاهي.

وفي نفس السياق، عاينت كاميرا شوف تيفي توقيف العديد من الأشخاص للإشتباه في تورطهم في أعمال إجرامية وذلك بالمنطقة الأمنية مولاي الرشيد وتحديدا بالمجموعة 6، من بينهم مجرم ملقب بـ « الضو » بعد تورطه في العديد من الأعمال الإجرامية.

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