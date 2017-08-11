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بالصور.. شاهد إقبال الفتيات على مباريات الشرطة بالمغرب

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 23:47 بالصور.. شاهد إقبال الفتيات على مباريات الشرطة بالمغرب | بوليتيك
بالصور.. شاهد إقبال الفتيات على مباريات الشرطة بالمغرب
عرفت مختلف الدوائر الأمنية يومه الجمعة، إقبالا كبيرا من طرف الراغبين في اجتياز مباراة الشرطة شهر شتنبر المقبل، ولكن الملاحظة في الصور التي تم التقاطها بخصوص هذا الإقبال هو قيام العديد من الفتيات

"شوف تيفي"

عرفت مختلف الدوائر الأمنية يومه الجمعة، إقبالا كبيرا من طرف الراغبين في اجتياز مباراة الشرطة شهر شتنبر المقبل، ولكن الملاحظة في الصور التي تم التقاطها بخصوص هذا الإقبال هو قيام العديد من الفتيات بالتقدم بأوراقهن من أجل الحصول على فرصة الولوج إلى جهاز الأمن.

وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تظهر تجمع العشرات من الفتيات أمام دائرة أمنية من أجل تقديم أوراق الترشيح لاجتياز المباراة، وهو ما جعل النشطاء يتفاعلون، معبرين عن إعجابهم الكبير بهن وبرغبتهن في التقدم لهذه المباراة.

ومن جهة أخرى، تساءل آخرون إن كان العنصر النسوي قادرا على تحمل مشاق العمل الأمني بالمغرب في حال حصوله على الوظيفة، ما دفع بنشطاء إلى الرد والتأكيد على قدرتهن واستعدادهن للقيام بهذا الواجب بطريقة احترافية تتفوقن بها على الذكور.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المباراة النشطاء

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