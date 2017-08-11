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بعد عساف.. فنانة شهيرة تقصف سعد المجرد وهاشنو قالت

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 23:34 بعد عساف.. فنانة شهيرة تقصف سعد المجرد وهاشنو قالت | ثقافة و فنون
بعد عساف.. فنانة شهيرة تقصف سعد المجرد وهاشنو قالت
بعدما حطمت أغنية سعد المجرد الجديدة Let Go أرقاما قياسية في نسب المشاهدة، نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة مثيرة للجدل كتبت فيها « تحقيق

شوف تيفي

 بعدما حطمت أغنية سعد المجرد الجديدة Let Go أرقاما قياسية في نسب المشاهدة، نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة مثيرة للجدل كتبت فيها « تحقيق المشاهدات على اليوتوب هو عبارة عن قديش بتدفع بدك مليون مليونين ثلاثة قد ما تدفع بتاخد مش مقياس أبدا اذا عليها كتير viewers يتبع ».

تغريدة الفنانة اللبنانية أثارت العديد من التساؤلات عن الشخصية المستهدفة، لكن عبّّر محبي الفنان المغربي سعد المجرد عن استنكارهم وغضبهم من منشور المغنية معتبرينها أن تستهدف "المعلم" وأنها أنانية ولا تحب الخير للفنانين الآخرين.

وبعد الضجة التي خلقتها أمل حجازي بتغريدتها، نشرت منشور آخر أوضحت فيه الأمر قائلة « عيب على بعض مواقع التوصل اللعب على العناوين وتغيير المضمون في الذي نشرته أنا لم أقصد اسم معين ابداومبروك لسعد المجرد على الأغنية الرائعة ».

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سعد المجرد أمل حجازي

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