بعد استقالة إلياس العماري..''البام'' يلتحق بحكومة وحدة وطنية برئاسة ''العثماني'' ﻿

خلطت إستقالة إلياس العماري من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أوراق اللعبة السياسية بين الأحزاب، إذ تبادل ''البام'' و ''البيجيدي'' إشارات تعطي الضوء الأخضر لإحتمال إلباس حكومة العثماني حلة

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خلطت إستقالة إلياس العماري من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أوراق اللعبة السياسية بين الأحزاب، إذ تبادل "البام" و "البيجيدي" إشارات تعطي الضوء الأخضر لإحتمال إلباس حكومة العثماني حلة الوحدة الوطنية بمشاركة أحزاب المعارضة الحالية.



ووفق جريدة الصباح، لم يتردد خالد رحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في الدعوة إلى جبهة وطنية ديموقراطية، رد عليها حكيم بنشماس برسائل ودية غير مسبوقة اتجاه العدالة والتنمية.



وشدد الرحموني وفق الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، "أن رهان الإنتقال الديموقراطي بالمغرب، يحتاج اليوم إلى جبهة وطنية ديموقراطية، قادرة على مجابهة الإستبداد والسلطوية، مبينا أنه ليس بمقدور حزب واحد أو تيار محدد القيام بهذه المهمة، التي تحتاج إلى ثكاتف جهود القوى الديموقراطية وأن تنطلق من أرضية المشترك بينها.



ووفق الرحموني، فإن أول هدف لقوى الإصلاح هو تأجيل الخلاف السياسي والإيديولوجي الذي بينها لما هو أكبر أو مشترك"، في حين أكثر رئيس مجلس المستشارين في كلمة بمناسبة إختتام دورة أبريل للسنة التشريعية 2016-2017، من الثناء على وزراء البيجيدي على الخصوص بما فيهم رئيس الحكومة.