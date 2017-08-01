فيديو صادم.. الطفل اللي لقاوه مذبوح في أزمور كلا ليه القاتل قلبوا وشرب دمو ﻿

بعدما تم العثور على طفل يبلغ قيد حياته 14 سنة بمدينة أزمور مذبوح من الوريد إلى الوريد بالقرب من مقبرة اليهود يوم أمس الخميس، كشف موقع الجديدة 24 وبعد تحريات أمنية أن شابا عشرينيا انفرد بالهالك في

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بعدما تم العثور على طفل يبلغ قيد حياته 14 سنة بمدينة أزمور مذبوح من الوريد إلى الوريد بالقرب من مقبرة اليهود يوم أمس الخميس، كشف موقع الجديدة 24 وبعد تحريات أمنية أن شابا عشرينيا انفرد بالهالك في المقبرة بعد أن جمعتهما علاقة جد خاصة في جلسة حميمية ليقوم بعد ذلك بذبحه من الوريد إلى الوريد قبل أن يطعنه في صدره وينتزع قلبه ويشرب دمه.

وأضاف المصدر المحلي، أن العناصر الأمنية وبعد التحقيقات، تمكنوا من إيقاف مرتكب الجريمة الشنيعة بالجديدة، ليتم إحالته بعد اعترافه بقتل الطفل القاصر، ليقوموا بعد ذلك بنقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة حث قام الطبيب بتقييئه وأخرج من معدته قلب الضحية.

ومن جهته لم يتم التعرف بعد على هوية الهالك لعدم حمله لوثيقة ثبوتية، إذ دخلت الشرطة العلمية والتقنية على الخط للتعرف عليه.