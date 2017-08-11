 بالصورة.. بعد توقيفه عن العمل: الشرطي هشام ملولي ''لا أنحني أبدا'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو صادم.. الطفل اللي لقاوه مذبوح في أزمور كلا ليه القاتل قلبوا وشرب دمو | حوادث و حقوق

فيديو صادم.. الطفل اللي لقاوه مذبوح في أزمور كلا ليه القاتل قلبوا وشرب دمو

بالصورة.. بعد توقيفه عن العمل: الشرطي هشام ملولي لا أنحني أبدا | مجتمع

بالصورة.. بعد توقيفه عن العمل: الشرطي هشام ملولي ''لا أنحني أبدا''

عاجل: الحجاج المتوجهون مباشرة إلى مكة المكرمة مدعوون للاستعداد للإحرام في الطائرات | مجتمع

عاجل: الحجاج المتوجهون مباشرة إلى مكة المكرمة مدعوون للاستعداد للإحرام في الطائرات

عاجل بالفيديو والصور.. احتراق مزبلة بشارع الداخلة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل بالفيديو والصور.. احتراق مزبلة بشارع الداخلة بالدارالبيضاء

بالفيديو.. صفاء حبيركو تلبس مايو رفقة زوجها في مسبح بمراكش‎ | بووز

بالفيديو.. صفاء حبيركو تلبس مايو رفقة زوجها في مسبح بمراكش‎

بالفيديو.. شفار شداتو كاميرا سرق صالون حلاقة بفاس‎ | بووز

بالفيديو.. شفار شداتو كاميرا سرق صالون حلاقة بفاس‎

بالصور: بعد البوليسية..قائدة بوكوصة بمدينة أزرو تشعل الفايسبوك | بوليتيك

بالصور: بعد البوليسية..قائدة بوكوصة بمدينة أزرو تشعل الفايسبوك

جد مؤثر..أول فيديو للقطار الذي انقلب بمصر و أودى بحياة 36 قتيلا‎ | بووز

جد مؤثر..أول فيديو للقطار الذي انقلب بمصر و أودى بحياة 36 قتيلا‎

بالفيديو: وفاة توأمين في مستشفى مولاي عبد الله في المحمدية بسبب إنعدام الممرضين | بووز

بالفيديو: وفاة توأمين في مستشفى مولاي عبد الله في المحمدية بسبب إنعدام الممرضين

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالصورة.. بعد توقيفه عن العمل: الشرطي هشام ملولي ''لا أنحني أبدا''

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 19:56 بالصورة.. بعد توقيفه عن العمل: الشرطي هشام ملولي لا أنحني أبدا | مجتمع
بالصورة.. بعد توقيفه عن العمل: الشرطي هشام ملولي ''لا أنحني أبدا''
نشر الشرطي الشهير هشام ملولي، يومه الجمعة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة جديدة له من شاطئ مارتيل، أرفقها بتدوينة، شدد من خلالها على أنه لن ينحني أبدا ولن يسقط، مشيرا إلى أن التأخر لا يعني فشله

"شوف تيفي"

نشر الشرطي الشهير هشام ملولي، يومه الجمعة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة جديدة له من شاطئ مارتيل، أرفقها بتدوينة، شدد من خلالها على أنه لن ينحني أبدا ولن يسقط، مشيرا إلى أن التأخر لا يعني فشله بل هو استعداد لانطلاقة وصفها بالعظيمة".

وكتب ملولي في تدوينته "قولو لهم قد أسقط يوما ما لكن لا أنحني أبدا ... التأخر لا يعني الفشل فربما الاستعداد لانطلاقة عظيمة ".المغرب؛شوف تيفي؛ شاطئ مارتيل؛ تدوينة؛

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت توقيف الشرطي هشام ملولي عن العمل لمدة شهرين بسبب مخالفته التعليمات الخاصة بالتوقف عن نشر فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شاطئ مارتيل تدوينة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل: الحجاج المتوجهون مباشرة إلى مكة المكرمة مدعوون للاستعداد للإحرام في الطائرات | مجتمع

عاجل: الحجاج المتوجهون مباشرة إلى مكة المكرمة مدعوون للاستعداد للإحرام في الطائرات

المؤسسة صاحبة الإشهار المحرض على الانتحار تعتذر للمغاربة‎ | مجتمع

المؤسسة صاحبة الإشهار المحرض على الانتحار تعتذر للمغاربة‎

حالة استنفار بعد إصابة جنود مغاربة في هذا الحادث الخطير بورززات | مجتمع

حالة استنفار بعد إصابة جنود مغاربة في هذا الحادث الخطير بورززات

منازل قديمة آيلة للسقوط تهدد حياة أبناء مدينة آسفي | مجتمع

منازل قديمة آيلة للسقوط تهدد حياة أبناء مدينة آسفي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب دوار سيدي الكامل..شهادات صادمة للأطفال الذين مارسو الجنس على حمارة في أول تصريح..كون كان عندنا فين نلعبو منمشيوش لعند الحمارة | بــووز
منذ 6 دقائق

في قلب دوار سيدي الكامل..شهادات صادمة للأطفال الذين مارسو الجنس على حمارة في أول تصريح..كون كان عندنا فين نلعبو منمشيوش لعند الحمارة

الحصاد اليومي.. عيد الأضحى بالمغرب في هذا التاريخ‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي.. عيد الأضحى بالمغرب في هذا التاريخ‎

بالفيديو.. لحظة اندلاع حريق بمنزل سكني بالمعاريف | بــووز

بالفيديو.. لحظة اندلاع حريق بمنزل سكني بالمعاريف

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب يساهم في رفع اللواء الأزرق بشاطئ بوزنيقة | مال و أعمال

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب يساهم في رفع ''اللواء الأزرق'' بشاطئ بوزنيقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو صادم.. الطفل اللي لقاوه مذبوح في أزمور كلا ليه القاتل قلبوا وشرب دمو | حوادث و حقوق
منذ 50 دقيقة

فيديو صادم.. الطفل اللي لقاوه مذبوح في أزمور كلا ليه القاتل قلبوا وشرب دمو

بالصورة.. بعد توقيفه عن العمل: الشرطي هشام ملولي لا أنحني أبدا | مجتمع

بالصورة.. بعد توقيفه عن العمل: الشرطي هشام ملولي ''لا أنحني أبدا''

عاجل: الحجاج المتوجهون مباشرة إلى مكة المكرمة مدعوون للاستعداد للإحرام في الطائرات | مجتمع

عاجل: الحجاج المتوجهون مباشرة إلى مكة المكرمة مدعوون للاستعداد للإحرام في الطائرات

عاجل بالفيديو والصور.. احتراق مزبلة بشارع الداخلة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل بالفيديو والصور.. احتراق مزبلة بشارع الداخلة بالدارالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.