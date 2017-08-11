بالصورة.. بعد توقيفه عن العمل: الشرطي هشام ملولي ''لا أنحني أبدا'' ﻿

نشر الشرطي الشهير هشام ملولي، يومه الجمعة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة جديدة له من شاطئ مارتيل، أرفقها بتدوينة، شدد من خلالها على أنه لن ينحني أبدا ولن يسقط، مشيرا إلى أن التأخر لا يعني فشله

"شوف تيفي"



نشر الشرطي الشهير هشام ملولي، يومه الجمعة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة جديدة له من شاطئ مارتيل، أرفقها بتدوينة، شدد من خلالها على أنه لن ينحني أبدا ولن يسقط، مشيرا إلى أن التأخر لا يعني فشله بل هو استعداد لانطلاقة وصفها بالعظيمة".

وكتب ملولي في تدوينته "قولو لهم قد أسقط يوما ما لكن لا أنحني أبدا ... التأخر لا يعني الفشل فربما الاستعداد لانطلاقة عظيمة ".المغرب؛شوف تيفي؛ شاطئ مارتيل؛ تدوينة؛

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت توقيف الشرطي هشام ملولي عن العمل لمدة شهرين بسبب مخالفته التعليمات الخاصة بالتوقف عن نشر فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي.