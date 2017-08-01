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عاجل: الحجاج المتوجهون مباشرة إلى مكة المكرمة مدعوون للاستعداد للإحرام في الطائرات

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 19:40 عاجل: الحجاج المتوجهون مباشرة إلى مكة المكرمة مدعوون للاستعداد للإحرام في الطائرات | مجتمع
عاجل: الحجاج المتوجهون مباشرة إلى مكة المكرمة مدعوون للاستعداد للإحرام في الطائرات
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة حجاج التنظيم الرسمي المتوجهين مباشرة إلى مكة المكرمة ابتداء من يوم الثلاثاء 15 غشت 2017 فصاعدا، إلى الاستعداد للإحرام في الطائرات حين بلوغ ميقات ''رابغ''.

شوف تيفي:

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة حجاج التنظيم الرسمي المتوجهين مباشرة إلى مكة المكرمة ابتداء من يوم الثلاثاء 15 غشت 2017 فصاعدا، إلى الاستعداد للإحرام في الطائرات حين بلوغ ميقات "رابغ".

وأنهت الوزارة في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، "إلى علم كافة حجاج التنظيم الرسمي أن الرحلات المبرمجة من جميع المطارات المغربية إلى الديار المقدسة بعد الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 15 غشت 2017 فصاعدا، سيتوجه حجاجها مباشرة إلى مكة المكرمة. وعليه يتعين على الحجاج المعنيين أن يصحبوا معهم إحرامهم خلال الرحلة ليحرموا في الطائرات حين بلوغ ميقات "رابغ".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن آخر رحلة سيتوجه حجاجها إلى المدينة المنورة هي الرحلة رقم 1614 أ ت المبرمجة من مطار الناظور يوم الثلاثاء 15 غشت 2017، على الساعة الرابعة و20 دقيقة مساء (بتوقيت المغرب).

 

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