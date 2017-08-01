رسميا..وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء يكذب زيان بخصوص إصدارعقوبة الإعدام في حق الزفزافي و رفاقه ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر حصري،أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام

شوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر حصري،أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث مدينة الحسيمة لا يستند على أساس من الصحة والقانون.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصلت به "شوف تيفي"، أن "ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص. علما بأن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق".

وخلص المصدر ذاته إلى أنه "يظهر مما سبق، أن الهدف من وراء الأخبار المذكورة أعلاه، هو التأثير على مجريات التحقيق".