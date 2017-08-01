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أول رد لحكيم بن شماس على قضية ابنته.. إبنتي ''ملاك'' وهي تحزن لقتل نملة

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 18:36 أول رد لحكيم بن شماس على قضية ابنته.. إبنتي ملاك وهي تحزن لقتل نملة | بوليتيك
أول رد لحكيم بن شماس على قضية ابنته.. إبنتي ''ملاك'' وهي تحزن لقتل نملة
في نبرة غاضبة، لجأ حكيم بن شماس إلى صفحته بالفايسبوك، ليكشف موقفه لأول مرة، حول إتهام ''إبنته ملاك'' باستغلال منصب أبيها في صراع مروري مع مغربي مقيم ببلجيكا.

شوف تيفي

في نبرة غاضبة، لجأ حكيم بن شماس إلى صفحته بالفايسبوك، ليكشف موقفه لأول مرة، حول إتهام "إبنته ملاك" باستغلال منصب أبيها في صراع مروري مع مغربي مقيم ببلجيكا.

وأوضح رئيس مجلس المستشارين والقيادي في حزب "البام" بالقول "يا أيها الناس اتقوا الله فيما تكتبون وتروجون وتتداولون...كيف ترمون الناس بالباطل وأنتم لستم شهودا لتحكموا...من المؤكد أن لأغلبيتكم أخوات أو بنات...لا أتمنى أن يقع لهن ما وقع لملاك.."

وأضاف بن شماس في تدوينته، حول موضوع إبنته بالقول" كيف تسمح لكم ضمائركم بإقحام فتاة تحزن أشد ما يكون الحزن على مجرد " قتل " نملة عن غير قصد في سياق تصفية حسابات سياسية.."

مختتما تدوينته باية قرانية " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ... صدق الله العظيم".

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بن شماس ملاك الشكاية الاعتقال شوف تيفي

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أول رد لحكيم بن شماس على قضية ابنته.. إبنتي ملاك وهي تحزن لقتل نملة | بوليتيك

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