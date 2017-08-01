 مؤثر:إحالة سجين مضرب عن الطعام على ''الكاشو'' بأيت ملول بعد تشبته بسريره ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو: وفاة توأمين في مستشفى مولاي عبد الله في المحمدية بسبب إنعدام الممرضين | بووز

بالفيديو: وفاة توأمين في مستشفى مولاي عبد الله في المحمدية بسبب إنعدام الممرضين

رسميا..وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء يكذب زيان بخصوص إصدارعقوبة الإعدام في حق الزفزافي و رفاقه | بوليتيك

رسميا..وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء يكذب زيان بخصوص إصدارعقوبة الإعدام في حق الزفزافي و

أول رد لحكيم بن شماس على قضية ابنته.. إبنتي ملاك وهي تحزن لقتل نملة | بوليتيك

أول رد لحكيم بن شماس على قضية ابنته.. إبنتي ''ملاك'' وهي تحزن لقتل نملة

مؤثر:إحالة سجين مضرب عن الطعام على الكاشو بأيت ملول بعد تشبته بسريره | حوادث و حقوق

مؤثر:إحالة سجين مضرب عن الطعام على ''الكاشو'' بأيت ملول بعد تشبته بسريره

بعد فيديو نجاة عتابو:أبناء الخميسات يطالبون بتنظيم مسيرة احتجاجية شعبية | ثقافة و فنون

بعد فيديو نجاة عتابو:أبناء الخميسات يطالبون بتنظيم مسيرة احتجاجية شعبية

مثير: بالفيديو والصورة.. الريفي يتحدى سعد المجرد: الواعر يطلع معايا فاللايف | ثقافة و فنون

مثير: بالفيديو والصورة.. الريفي يتحدى سعد المجرد: ''الواعر يطلع معايا فاللايف''

عاجل: ارتفاع حصيلة حادث قطار الإسكندرية إلى 36 قتيلا+صور | دولي

عاجل: ارتفاع حصيلة حادث قطار الإسكندرية إلى 36 قتيلا+صور

المؤسسة صاحبة الإشهار المحرض على الانتحار تعتذر للمغاربة‎ | مجتمع

المؤسسة صاحبة الإشهار المحرض على الانتحار تعتذر للمغاربة‎

بالفيديو..احتجاجات الخيالة بموسم مولاي عبد الله وعامل الإقليم يتدخل شخصيا | بووز

بالفيديو..احتجاجات الخيالة بموسم مولاي عبد الله وعامل الإقليم يتدخل شخصيا

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مؤثر:إحالة سجين مضرب عن الطعام على ''الكاشو'' بأيت ملول بعد تشبته بسريره

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 18:29 مؤثر:إحالة سجين مضرب عن الطعام على الكاشو بأيت ملول بعد تشبته بسريره | حوادث و حقوق
مؤثر:إحالة سجين مضرب عن الطعام على ''الكاشو'' بأيت ملول بعد تشبته بسريره
كشفت معطيات ووثائق توصلت بها ''شوف تيفي'' عن دخول سجين في إضراب عن الطعام، بعد الإعتداء عليه من طرف ستة من حراس السجن المحلي لأيت ملول بعد رفضه منح سريره لنزيل آخر في نفس الزنزانة التي يقضي فيها عقوبته

شوف تيفي

كشفت معطيات ووثائق توصلت بها "شوف تيفي" عن دخول سجين في إضراب عن الطعام، بعد الإعتداء عليه من طرف ستة من حراس السجن المحلي لأيت ملول بعد رفضه منح سريره لنزيل آخر في نفس الزنزانة التي يقضي فيها عقوبته الحبسية.

وأضافت شكاية موجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة أكادير، موقعة من طرف زوجة المعتقل تحث موضوع "شكاية بشأن الإيداء العمدي والشطط في إستعمال السلطة والتهديد"، تكشف فيها عن معطيات خطيرة حول تعرض زوجها للإعتداء والضرب من طرف حراس السجون بعد رفضه منح سريره بالزنزانة لتسليمه لنزيل آخر.

وأوضحت زوجة الضحية في شكايتها الموجهة للوكيل العام، أن زوجها في إضراب عن الطعام لأزيد من 20 يوما، وأصبح في وضعية خطيرة، وأنها تفاجأت بشكل كبير بعد لقائها بمدير المؤسسة وعرض شكايتها عليه، حيث قام بإيداع زوجها بالسجن الإنفرادي لمدة جديدة تصل 15 يوما بدون سبب وجيه على حد قولها، رغم إصابته في العين من قبل حراس السجن والتي سبق له وأن أجرى عليها عملية جراحية.

وأضافت المشتكية في رسالتها للوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، بأن العقوبة الحبسية ليست سوى تجريدا من الحرية وتقييدها ولا تمتد إلى باقي الحقوق الفردية التي يبقى المعتقل متمتعا بها من كرامة وحق في التطبيب والعيش العادي وفقا لنظام المؤسسات السجنية، التي هي في الواقع مؤسسات لإعادة الإصلاح والتهذيب قبل أن تكون مؤسسات عقابية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الشكاية أيت ملول الوكيل شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم وبالفيديو.. بعد ممارسة الجنس على حمارة: ها شنو وقع لحصان بالناظور | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو.. بعد ممارسة الجنس على حمارة: ها شنو وقع لحصان بالناظور

معركة بالسيوف بمارتيل بطلها ملقب بـ الفاسي | حوادث و حقوق

معركة بالسيوف بمارتيل بطلها ملقب بـ ''الفاسي''

فيديو جد خطير.. شخص سلخ صاحبتو وسط الشارع العام بالبيضاء والناس كيشوفو | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. شخص سلخ صاحبتو وسط الشارع العام بالبيضاء والناس كيشوفو

صادم ..العثور على رضيع ميت في ظروف غامضة بحي القدس بالبيضاء | حوادث و حقوق

صادم ..العثور على رضيع ميت في ظروف غامضة بحي القدس بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب يساهم في رفع اللواء الأزرق بشاطئ بوزنيقة | مال و أعمال
منذ 3 ساعات

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب يساهم في رفع ''اللواء الأزرق'' بشاطئ بوزنيقة

البطل و الممثل قيسي يحتفل باليوم الوطني للمهاجرين من وجدة | خارج البلاطو

البطل و الممثل قيسي يحتفل باليوم الوطني للمهاجرين من وجدة

شوفو أشنو وقع فالخميسات بعد فيديو نجاة اعتابو | خارج البلاطو

شوفو أشنو وقع فالخميسات بعد فيديو نجاة اعتابو

شوف الصحافة: وزارء متهمون بتزوير دبلومات | شوف الصحافة

شوف الصحافة: وزارء متهمون بتزوير دبلومات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو: وفاة توأمين في مستشفى مولاي عبد الله في المحمدية بسبب إنعدام الممرضين | بووز
منذ 3 دقائق

بالفيديو: وفاة توأمين في مستشفى مولاي عبد الله في المحمدية بسبب إنعدام الممرضين

رسميا..وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء يكذب زيان بخصوص إصدارعقوبة الإعدام في حق الزفزافي و رفاقه | بوليتيك

رسميا..وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء يكذب زيان بخصوص إصدارعقوبة الإعدام في حق الزفزافي و

أول رد لحكيم بن شماس على قضية ابنته.. إبنتي ملاك وهي تحزن لقتل نملة | بوليتيك

أول رد لحكيم بن شماس على قضية ابنته.. إبنتي ''ملاك'' وهي تحزن لقتل نملة

مؤثر:إحالة سجين مضرب عن الطعام على الكاشو بأيت ملول بعد تشبته بسريره | حوادث و حقوق

مؤثر:إحالة سجين مضرب عن الطعام على ''الكاشو'' بأيت ملول بعد تشبته بسريره

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.