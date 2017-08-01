مؤثر:إحالة سجين مضرب عن الطعام على ''الكاشو'' بأيت ملول بعد تشبته بسريره ﻿

كشفت معطيات ووثائق توصلت بها ''شوف تيفي'' عن دخول سجين في إضراب عن الطعام، بعد الإعتداء عليه من طرف ستة من حراس السجن المحلي لأيت ملول بعد رفضه منح سريره لنزيل آخر في نفس الزنزانة التي يقضي فيها عقوبته

شوف تيفي

كشفت معطيات ووثائق توصلت بها "شوف تيفي" عن دخول سجين في إضراب عن الطعام، بعد الإعتداء عليه من طرف ستة من حراس السجن المحلي لأيت ملول بعد رفضه منح سريره لنزيل آخر في نفس الزنزانة التي يقضي فيها عقوبته الحبسية.

وأضافت شكاية موجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة أكادير، موقعة من طرف زوجة المعتقل تحث موضوع "شكاية بشأن الإيداء العمدي والشطط في إستعمال السلطة والتهديد"، تكشف فيها عن معطيات خطيرة حول تعرض زوجها للإعتداء والضرب من طرف حراس السجون بعد رفضه منح سريره بالزنزانة لتسليمه لنزيل آخر.



وأوضحت زوجة الضحية في شكايتها الموجهة للوكيل العام، أن زوجها في إضراب عن الطعام لأزيد من 20 يوما، وأصبح في وضعية خطيرة، وأنها تفاجأت بشكل كبير بعد لقائها بمدير المؤسسة وعرض شكايتها عليه، حيث قام بإيداع زوجها بالسجن الإنفرادي لمدة جديدة تصل 15 يوما بدون سبب وجيه على حد قولها، رغم إصابته في العين من قبل حراس السجن والتي سبق له وأن أجرى عليها عملية جراحية.

وأضافت المشتكية في رسالتها للوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، بأن العقوبة الحبسية ليست سوى تجريدا من الحرية وتقييدها ولا تمتد إلى باقي الحقوق الفردية التي يبقى المعتقل متمتعا بها من كرامة وحق في التطبيب والعيش العادي وفقا لنظام المؤسسات السجنية، التي هي في الواقع مؤسسات لإعادة الإصلاح والتهذيب قبل أن تكون مؤسسات عقابية.