بعد فيديو نجاة عتابو:أبناء الخميسات يطالبون بتنظيم مسيرة احتجاجية شعبية ﻿

أيام قليلة من ظهور الفنانة نجاة عتابو بمقطع فيديو وهي تفضح واقع البنية التحتية بمدينة الخميسات، طالب أبناء المدينة الزمورية بمواقع التواصل الاجتماعي بتنظيم مسيرة احتجاجية شعبية، للمطالبة بإصلاح

"شوف تيفي"

أيام قليلة من ظهور الفنانة نجاة عتابو بمقطع فيديو وهي تفضح واقع البنية التحتية بمدينة الخميسات، طالب أبناء المدينة الزمورية بمواقع التواصل الاجتماعي بتنظيم مسيرة احتجاجية شعبية، للمطالبة بإصلاح وضع المدينة والتحقيق في ملفات فساد.

واختار أصحاب هذه الدعوة ساحة الحسن الأول بحي السلام بالخميسات، كمكان لتجمع الراغبين في المشاركة، وتم تحديد الساعة العاشرة صباحا كموعد لانطلاقها.

وأكد العديد من أبناء المدينة الزمورية استعدادهم للمشاركة في هذه المسيرة الاحتجاجية، معبرين عن غضبهم الشديد من الوضع المزري لمدينة الخميسات.