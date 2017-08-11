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مثير: بالفيديو والصورة.. الريفي يتحدى سعد المجرد: ''الواعر يطلع معايا فاللايف''

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 18:23 مثير: بالفيديو والصورة.. الريفي يتحدى سعد المجرد: الواعر يطلع معايا فاللايف | ثقافة و فنون
مثير: بالفيديو والصورة.. الريفي يتحدى سعد المجرد: ''الواعر يطلع معايا فاللايف''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مجموعة من التدوينات لمحمد الريفي والتي قال فيها إنه فنان حقيقي ولا يصدر أغاني وصفها بـ ''التخربيقة''، وهو ما جعل البعض من النشطاء

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مجموعة من التدوينات لمحمد الريفي والتي قال فيها إنه فنان حقيقي ولا يصدر أغاني وصفها بـ ''التخربيقة''، وهو ما جعل البعض من النشطاء يعتبرون أن الكلام موجه للفنان سعد المجرد.

وإلى جانب الفيديو الذي يضم تدوينات الريفي كما قيل، فإن هذا الأخير نشر يومه الجمعة تدوينة مثيرة للجدل، قال فيها إن جمهوره من الرجال وهو على استعداد لتحدي أي فنان على المباشرة بدون استوديو أو موسيقى.

وكتب الريفي في تدوينته ''الحمدلله معايا جمهورررر كبير ديال الرجال وديما هازين بيا وأي فنان نعرفو وااااعر يطلع معايا فاللايف استديو بلا موسيقى نشوفو شكون السبع لي عندو عندووو''.

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