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عاجل: ارتفاع حصيلة حادث قطار الإسكندرية إلى 36 قتيلا+صور

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 18:08 عاجل: ارتفاع حصيلة حادث قطار الإسكندرية إلى 36 قتيلا+صور | دولي
عاجل: ارتفاع حصيلة حادث قطار الإسكندرية إلى 36 قتيلا+صور
أفادت حصيلة جديدة لحادث تصادم قطارين في الإسكندرية أن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 36 شخصا وإصابة 123 آخرين.

شوف تيفي:

أفادت حصيلة جديدة لحادث تصادم قطارين في الإسكندرية أن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 36 شخصا وإصابة 123 آخرين.

وصرح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية ، بانه تم توزيع جثث الستة والثلاثين قتيلا على مستشفيات كوم الدكة، وصدر المعمورة، ورأس التين ، فيما تم نقل المصابين الى مستشفيات رأس التين ، والجمهورية التابعين للوزارة ، ومستشفيات مصطفى كامل العسكرى ، والشرطة بالاسكندرية ، والميرى.

وكانت هيئة السكك الحديدية المصرية قد أعلنت في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن "القطار السريع رقم 13 -القاهرة- الاسكندرية اصطدم بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد-الاسكندرية، قرب محطة خورشيد على خط القاهرة الاسكندرية"،

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