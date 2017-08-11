عاجل: ارتفاع حصيلة حادث قطار الإسكندرية إلى 36 قتيلا+صور ﻿

أفادت حصيلة جديدة لحادث تصادم قطارين في الإسكندرية أن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 36 شخصا وإصابة 123 آخرين.

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أفادت حصيلة جديدة لحادث تصادم قطارين في الإسكندرية أن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 36 شخصا وإصابة 123 آخرين.

وصرح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية ، بانه تم توزيع جثث الستة والثلاثين قتيلا على مستشفيات كوم الدكة، وصدر المعمورة، ورأس التين ، فيما تم نقل المصابين الى مستشفيات رأس التين ، والجمهورية التابعين للوزارة ، ومستشفيات مصطفى كامل العسكرى ، والشرطة بالاسكندرية ، والميرى.

وكانت هيئة السكك الحديدية المصرية قد أعلنت في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن "القطار السريع رقم 13 -القاهرة- الاسكندرية اصطدم بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد-الاسكندرية، قرب محطة خورشيد على خط القاهرة الاسكندرية"،